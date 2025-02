Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép a drogcsempészet ellen.","shortLead":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"90676e4a-e6c4-452d-9d66-cac8b4d2ad73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 06:21","title":"Trump a Kanadát sújtó vámok bevezetését is elhalasztotta, Kína viszont nem kap halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piac már hétfőn elkezdte beárazni, hogy az Egyesült Államok keddtől vámmal sújtja azokat az országokat, ahonnan a legtöbb olajat importálja.","shortLead":"A piac már hétfőn elkezdte beárazni, hogy az Egyesült Államok keddtől vámmal sújtja azokat az országokat, ahonnan...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"29ac975e-6a34-48c1-a6fc-9605cab89a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-olaj","timestamp":"2025. február. 03. 13:45","title":"Kilőttek az olajárak hétfőn Trump kanadai és mexikói vámjainak hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot az átverések.","shortLead":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot...","id":"20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"e873d6b6-3997-417e-ba19-e55a22928e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 03. 08:03","title":"„Karácsony Gergely ezek után rács mögé kerülhet” – veszélyes átverések lepték el a Facebookot, Sebestyén Balázs nevével is visszaélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. 