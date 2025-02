Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","id":"20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711.jpg","index":0,"item":"d7ccb8af-0d0e-4d7a-a3eb-c746927cdda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","timestamp":"2025. február. 05. 08:22","title":"Újabb milliárdokat szórtak ki a kormány plakátjaira, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a diákhitel kommunikációjára is jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","shortLead":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","id":"20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92.jpg","index":0,"item":"f51e2072-7288-4891-98f6-6f4e2f30c01a","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","timestamp":"2025. február. 03. 13:40","title":"Drognak látszó anyagot rejtett a Kutyapárt a néhány nemzeti konzultációs borítékba, ezzel tesztelték le, hogy kinyitják-e egyáltalán a küldeményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","shortLead":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","id":"20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"05117a4f-5562-4a59-84e3-9fd0371c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 17:12","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is vallott vagyonáról, öt budai ingatlan mellett 412 milliós megtakarításra is futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé alaposabban megvizsgáljuk az előítéleteket.","shortLead":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé...","id":"20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44.jpg","index":0,"item":"4268b8fc-afdf-46cd-896c-2c46ba14e5f6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","timestamp":"2025. február. 03. 18:22","title":"Férfiak mint lelki társak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK – Magyarország nevében eljárva – összesen 1,5 milliárd euró összegben írt alá szindikált rulírozó hitelkeret megállapodást összesen 13 magyar és nemzetközi bank részvételével.","shortLead":"Az ÁKK – Magyarország nevében eljárva – összesen 1,5 milliárd euró összegben írt alá szindikált rulírozó...","id":"20250203_akk-hitel-deviza-keret-bank-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"3d42c964-c281-4ab7-b3f8-22b378e3d267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_akk-hitel-deviza-keret-bank-allamadossag","timestamp":"2025. február. 03. 16:32","title":"Még több devizahitelt vehet fel Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni a kommentelőiket. A Patent szerint a nő évekkel ezelőtt hozzájuk fordult, azt állította, hogy férje bántalmazta őt, ő pedig retteg tőle. A rendőrség szerint a volt férj álcázta magát, majd visszatért a lakásba, ahol bántalmazhatta, és felgyújthatta volt feleségét. ","shortLead":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni...","id":"20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c8cda55d-cceb-458e-91e4-dfe4fd8883bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Rendőrség: A volt férj ölhette meg az ágyában halálra égett japán nőt a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]