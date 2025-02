A nemzetgazdasági miniszter a nyolc tényező közül elsőként azt említette, hogy az országban 4,7 millió a foglalkoztatottak száma, és alacsony a munkanélküliségi ráta. Másodikként nevezte meg a reálbérek kérdéskörét: jelenleg ugyanis 5 százalékkal emelkednek idén a reálbérek, tavalyi 9 százalékos növekedés után. A gazdasági fordulatot segítő tényezők közé sorolta még egyebek mellett, hogy

jelentősen emelkedik a fogyasztás, a turizmus „zakatol”, emelkednek a lakástranzakciók,

az építőiparon belül pedig a rendelésállomány több mint 16 százalékkal nőtt és szerinte beindult az autópiac is.

Nagy Márton szerint azok az ágazatok fognak leggyorsabban beindulni, ahol a belső kereslet a legfontosabb, így az építőipar, a gyógyszeripar, részben a logisztika és az élelmiszeripar. Ezek lesznek az első ágazatok, amelyek tényleg fordulatot tudnak mutatni – mondta a tárcavezető.

A külső kereslet által érintett ágazatok attól függenek, hogy Európa „hogy szedi össze magát” és az európai versenyképesség hogyan tud helyreállni – tette hozzá Nagy Márton.

A KSH adatai szerint viszont mind az autóipar, mind az akkumulátorgyártás mély gödörbe esett több mint egy éve, több magyarországi akkugyár is jelentősen visszavett a teljesítményéből, a komáromi SK On üzeme esetén már az a pletyka is felröppent, hogy a dél-koreai tulajdonos be is zárná azt a zéró-közeli kereslet miatt. Ha ezt jelenti az „autópiac beindulása”, akkor sok jóra Nagy Márton sem számíthat.

A HVG is megírta: miután 2023-ban 5,5 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye, 2024-ben még ehhez képest is sikerült 4 százalékkal esni – közölte február közepén a Központi Statisztikai Hivatal.

Akciózás, adócsökkentés

A miniszter szerint az áttörés eszköze lesz az októberben meghirdetett 21 pontos akcióterv is, amelynek fő témái a gazdasági növekedésen alapuló nagyobb bérkonvergencia, lakhatási kérdések és a kkv-k esetén a méret duplázása. Ehhez jön hozzá most a nagyvállalati gyárépítési program (az Orbán Viktor által szombaton bejelentett 100 új gyár program), az adócsökkentés politikája, valamint az infláció és az élelmiszerinfláció elleni küzdelem. A napokban Nagy és Orbán Viktor is újból meglebegtette az árstop rémképét, ami kétséges, hogy pozitívan fogja segíteni az emlegetett áttörést.

Az adócsökkentés politikája kapcsán jelezte, ezen belül egyértelműen az új elem a családok kérdésköre. Ebbe a témakörbe tartozó intézkedések közül említette, hogy október 1-től indul a háromgyermekes anyák szja-mentessége, ami 250 ezer anyát és családot érint, a költségvetésnek pedig évente 170 milliárd forintjába fog kerülni. Hangsúlyozta, hogy a négy gyermekes anyák szja-kedvezménye fennmarad, erre a 70 ezer családot érintő intézkedésre évi 50 milliárd forintot költenek. Felhívta a figyelmet új elemként a csed és a gyed teljes szja-mentességére, amely a következő években 30-40 ezer anyát fog érinteni, többletköltsége pedig évi 10 milliárd forint.

Infláció = árstop

Nagy Márton kitért az infláció témakörére és elmondta, hogy

„az infláció a legrosszabb dolog a világon, megtapasztaltuk, hogy eszi meg az emberek jövedelmét”.

Felidézte, hogy 2024 közepére az élelmiszerinflációt, az inflációt is „meg tudták szelídíteni”. Azonban most azt látják – decemberben, januárban és februárban is – hogy „az infláció visszakúszott”, a kormányzati kommunikációs panelek pedig egyértelműen ismét az élelmiszerláncokat tette ezért felelőssé.

A kiskereskedelmi cégekkel „elkezdtek egy párbeszédet”, ezáltal remélhetőleg a következő két hétben egyezségre jutnak, hogyan tudják az élelmiszerinflációt leszorítani, illetve megállítani – mondta.

Amennyiben ez nem sikerül, akkor hatósági árak lesznek, ráadásul az alapvető élelmiszereknél alkalmazott hatósági árak mellett

„a kiegészítő termékeknél korlátozhatják a profit marzsot”,

ami vélhetően azt jelenti, hogy „senki nem tud keresztárazni”, ami alatt azt érti, hogy a vélhetően önköltségi ár alá szorított hatósági áras termékek veszteségét nem tudják majd más termékek árába beépíteni.

Felhívta a figyelmet a nyugdíjasokra is, akik október 1-től áfa visszatérítést fognak kapni, így a zöldség, gyümölcs, és a tejtermékek esetén a vásárlást követően 30 nap után a nyugdíjakkal együtt visszakapják ezen termékek áfa-tartalmát egy maximális összegig. Erről a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete viszont sommás véleményt állított ki: a nyugdíjasok számára történő áfa-visszatérítés alkalmas lesz a visszaélésekre és súlyos adminisztrációt igényel majd.