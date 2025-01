Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","shortLead":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","id":"20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893.jpg","index":0,"item":"55351b32-1f68-4cac-9c3e-528eec5ab02b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","timestamp":"2025. január. 22. 08:14","title":"Máris összetört az egyik vadonatúj rendőrségi BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre álmodott Mini-Dubaj-projekt földterületeiért – derül ki az adásvételi szerződésből. Annak mellékletéből pedig a vázlatrajzok alapján az is, hogy hol milyen új funkciókat terveznek, és mekkora beépíthetőséggel számolnak. Váratlan fordulatként közben Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros élni kíván az elővásárlási jogával, vagyis megvenné a befektetők helyett a területet. ","shortLead":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre...","id":"20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"a2a04260-fbca-4b03-be9a-96fc2ff02fc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:11","title":"Itt van minden részlet a Mini-Dubajról: közzétették a teljes adásvételi szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","shortLead":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","id":"20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875.jpg","index":0,"item":"2b3a4810-c84d-4dda-92fd-0ba70818d3f7","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","timestamp":"2025. január. 22. 09:00","title":"Drágulnak az engedélyek, hatmillió forintot kell fizetniük azoknak, akik meg akarják mászni az Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"Igyekeznek nyugodtak maradni az európai politikai élet szereplői azt követően, hogy Donald Trump letette a hivatali esküjét és megkezdte a rendeletgyártást. A legfelsőbb szintű vezetők az együttműködés szükségességét hangoztatják, bár Ursula von der Leyen célzott arra, hogy akár Kínával is jóban lehet az EU. Egy dán képviselő meg elküldte a fenébe Trumpot. Ennél kicsit durvábban. ","shortLead":"Igyekeznek nyugodtak maradni az európai politikai élet szereplői azt követően, hogy Donald Trump letette a hivatali...","id":"20250121_eu_von-der-leyen_europai_parlament_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"93c6f205-89ce-4d2d-84af-b484e4ee7b55","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_eu_von-der-leyen_europai_parlament_donald_trump","timestamp":"2025. január. 21. 18:11","title":"Az EU-ban Trump folyik a vízcsapból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","shortLead":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","id":"20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb.jpg","index":0,"item":"b4b2a641-f75c-481b-9470-9a24a6f8c7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","timestamp":"2025. január. 21. 16:21","title":"Csütörtökön akár 15 Celsius-fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","shortLead":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","id":"20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f.jpg","index":0,"item":"3cf9329f-995c-40e4-a6d2-c5328f0ccc89","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. január. 22. 21:20","title":"Őrizetbe vették a tulajdonosát annak a törökországi szállodának, amelyik 79 ember halálát okozva leégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]