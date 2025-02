Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter kedvéért. A Tisza Párt elnöke azt mondta, nem megy át Menczerrel beszélgetni, mert „bohócokkal csak a cirkuszban szeret találkozni”.","shortLead":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter...","id":"20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29.jpg","index":0,"item":"31cb8d5e-909d-4b20-9ed8-9aca6aef6919","keywords":null,"link":"/elet/20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","timestamp":"2025. február. 23. 09:29","title":"„Mi történik?” – Menczer Tamás éppen Magyar Péterről beszélt, amikor feltűnt mögötte Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet kér majd. De legalább ingyenes lesz a váltás.","shortLead":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet...","id":"20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1.jpg","index":0,"item":"933b5bc9-6980-49d9-bea3-b56e387c0b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","timestamp":"2025. február. 21. 22:03","title":"Szebb grafika, gyorsabb működés, új járművek – óriási frissítést kap a lassan 12 éves GTA 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból.","id":"20250222_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"218e9a5b-17f1-419f-a521-30829e506512","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 22. 08:55","title":"Eldőlt: nem indíthatnak pert a magyar állam ellen az Amerikában élő holokauszttúlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","shortLead":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","id":"20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177.jpg","index":0,"item":"e3ebb82f-aed2-4a13-9e47-03bf8f0aa236","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","timestamp":"2025. február. 22. 16:15","title":"Emma és a halálfejes lepke: szembenézés a világháború bűneivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","shortLead":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","id":"20250222_usa-ukrajna-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"217e5554-a49d-4802-989c-e5bf0462d8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-ukrajna-starlink","timestamp":"2025. február. 22. 15:23","title":"Azzal zsarolja az USA Ukrajnát, hogy lekapcsolja a Starlinkről, ha nem adja át az ásványkincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll a csütörtök este 10 körül landoló OE-LOT lajstromjelű magángépből Budapesten.","shortLead":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll...","id":"20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"491952f0-9cb6-4848-9fad-7ae07f90378e","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:45","title":"Mészáros Lőrincék 22 milliárdos magángéppel jöttek haza a Maldív-szigetekről Orbán évértékelője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","shortLead":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","id":"20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949.jpg","index":0,"item":"90ed1f0b-e036-4a55-a6c9-87fe9213a6f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","timestamp":"2025. február. 21. 20:20","title":"Ultraolcsó autóként térne vissza a legendás Yugo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]