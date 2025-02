Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","shortLead":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","id":"20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d5fbf3a3-a677-44e6-9ebd-7266875a6305","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","timestamp":"2025. február. 11. 13:18","title":"Csak a februári fizetés biztos a Szabad Európánál, már a bezárásra is felkészültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került Apple-elképzelés viszont nagyon is egybevág azzal, amit a felhasználók szeretnének, így valószínűleg hamarosan a mindennapokban is találkozhatunk majd vele.","shortLead":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került...","id":"20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63.jpg","index":0,"item":"5b7d22a0-a68f-4893-9c97-84efb17d8e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","timestamp":"2025. február. 11. 12:03","title":"Sokat elárul egy Apple-szabadalom arról, hogy milyen iPhone érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","shortLead":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","id":"20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200.jpg","index":0,"item":"d654c6cf-e156-4d4f-879c-b02e31108e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:00","title":"Egy kerület mind felett a fővárosi autóelszállításokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","shortLead":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","id":"20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb.jpg","index":0,"item":"f647001c-914b-4637-96f1-fa43c14d9d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","timestamp":"2025. február. 13. 09:03","title":"Napokon belül jöhet az Apple legolcsóbb mobilja, az új iPhone SE, és egy újabb MacBook Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","shortLead":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","id":"20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"e0eb1438-04e0-42c1-abd8-87176250f7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","timestamp":"2025. február. 11. 11:46","title":"Márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.","shortLead":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is...","id":"20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"017f94ce-5ed0-4e33-bc3d-b1753711b41e","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","timestamp":"2025. február. 11. 14:31","title":"GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és általában jól tolerálható. Egy új kutatás most egy egészen másféle lehetőséget tárt fel: a nemesgáznak akár az Alzheimer-kór terápiájában is szerepe lehet.","shortLead":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és...","id":"20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36.jpg","index":0,"item":"846c76be-96e0-4d91-b625-5558410fafd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","timestamp":"2025. február. 12. 09:03","title":"Kezelhető lesz az Alzheimer-kór altatógázzal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be korábban.","shortLead":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be...","id":"20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85.jpg","index":0,"item":"dd2e2d9d-0692-4341-a2f3-2d7c6f1a7f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","timestamp":"2025. február. 11. 14:42","title":"Trump kegyelmet adott Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]