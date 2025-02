Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez, miközben a háttérben gőzerővel folyik egy több tízmilliárd eurós katonai támogatási csomag előkészítése. A magyar külügyminiszter mindezekkel nem ért egyet, és vétóval fenyeget – még akkor is, ha eddig az összes szankciót megszavazta a magyar kormány.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"692443ab-837a-4c12-9d7b-cca1966104da","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Szijjártó: Ukrajna mindennap tovább gyengül, ezért ne adjunk nekik pénzt fegyverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte az nem fenyeget, hogy a munkaadók megspórolnák a következő évekre tervezett fizetésemeléseket az adókedvezményre hivatkozva.","shortLead":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte...","id":"20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204.jpg","index":0,"item":"d120f23d-706f-4468-a8d7-11ffa4f8ab8b","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 24. 15:27","title":"A VOSZ azt ígéri, nem maradnak el a béremelések az szja-mentesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál színész–rendező, aki önszántából köszön le hamarosan az Örkény Színház ügyvezetői posztjáról. Miért van szüksége a váltásra, és mi volt az eddigi legnagyobb határátlépése? Miben áll szerinte a NER és a többi rendszer „primitíven egyszerű” támogatási logikája? Mit szól egykori mestere, Kerényi Imre „pitypangos” kultúrkomisszárkodásához? HVG-portré.","shortLead":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál...","id":"20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97.jpg","index":0,"item":"db4c9ad3-1ac6-4a7b-a56e-40b9f127fb5c","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","timestamp":"2025. február. 24. 20:00","title":"Mácsai Pál: Aki az ő ideológiájukat propagálja, annak jut pénz, aki szuverén, pláne aki beszól, annak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","shortLead":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","id":"20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"404a9fb8-b300-4319-98af-ecdfab8ee1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","timestamp":"2025. február. 24. 11:14","title":"Újabb embereket tartóztattak le az újvidéki katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","shortLead":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","id":"20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487.jpg","index":0,"item":"c6c40463-4fbf-4e9d-b8a7-af88ed3453cc","keywords":null,"link":"/elet/20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 23. 10:44","title":"A TV2 szerint nem voltak bírók a „bíró tüntetésen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást kapott.","shortLead":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást...","id":"20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"00801d12-96c5-4c87-989a-835b5711ab51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","timestamp":"2025. február. 24. 07:20","title":"Az EU több pénzért vett tavaly orosz gázt és olajat, mint amennyivel az ukránokat támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja a kiskereskedőktől, és a versenyhivatal szerint ez így már rendben van. A törvény betűje szerint kartellnek minősül az árak „összehangolt megállapítása”. A versenyhivatal szerint ha árcsökkenés a vége, akkor nem kartell a kartell.","shortLead":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja...","id":"20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"312efe5f-d506-45ef-bab3-55556298d36f","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","timestamp":"2025. február. 24. 15:09","title":"A GVH szerint a jó ügy érdekében elkövetett kartellezés nem kartellezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]