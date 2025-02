Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép készített.","shortLead":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép...","id":"20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62.jpg","index":0,"item":"f547b627-30ba-42a7-883d-923d82cfc361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","timestamp":"2025. február. 24. 10:03","title":"Fotót készített a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis kiderült, hogy az ókori egyiptomi múmiak még mindig kellemes illatúak.","shortLead":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis...","id":"20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9.jpg","index":0,"item":"a1182f64-42ba-4297-9168-9dcfda97bf47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 25. 08:03","title":"Mit gondol, milyen egy 5000 éves egyiptomi múmia szaga? Meglepő a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","shortLead":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","id":"20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"4ea1d2dd-1485-4b59-ac1b-02327d228c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","timestamp":"2025. február. 23. 15:50","title":"Óriásit esett a Shein nyeresége, egyre rosszabb helyzetben készül a londoni tőzsdére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","shortLead":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","id":"20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74.jpg","index":0,"item":"3b76422f-2ef8-429d-ad65-3039e23d0984","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","timestamp":"2025. február. 24. 19:05","title":"Az élelmiszerboltok is elmondták, mit gondolnak Orbán Viktor bejelentéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán fejlesztésű buddhista fókuszú mesterséges intelligencia.","shortLead":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán...","id":"20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642.jpg","index":0,"item":"984f5e8d-1ef4-4f9f-8ef3-6b53f25c5d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","timestamp":"2025. február. 23. 22:19","title":"Napokon belül Bhutánban már szerzetesek próbálgatják majd a BuddhaBot Plust, amely állítólag képes a mélyreható filozofálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcaa6-5bd7-46a8-a153-e34d512b3869","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tendert kifejezetten Szőke Gábor Miklós cégére szabták, más nem is indulhatott.","shortLead":"A tendert kifejezetten Szőke Gábor Miklós cégére szabták, más nem is indulhatott.","id":"20250224_Negy-turulszobor-Szoke-Gabor-Miklos-90-millio-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4dcaa6-5bd7-46a8-a153-e34d512b3869.jpg","index":0,"item":"5a3d8423-7b7d-4b33-a0e9-05374fb4ee12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250224_Negy-turulszobor-Szoke-Gabor-Miklos-90-millio-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. február. 24. 10:39","title":"Négy turulszobrot rendel közel 90 millióért a kormány kedvenc szobrászától a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszéde. Akik megnézték, azok többsége sem tudott belőle semmit sem kiemelni – állítja az Europion közvélemény-kutató.","shortLead":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő...","id":"20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"51be63b6-e3f4-48f7-bfc3-fa34c45855b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","timestamp":"2025. február. 24. 20:17","title":"Sok fideszes még csak nem is hallott Orbán évértékelőjéről - állítja egy friss felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]