Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet, mivel az adóelkerülés általában együtt jár a készpénz alkalmazásával.","shortLead":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet...","id":"20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a.jpg","index":0,"item":"2f7c7148-ae31-4bef-bcb0-3050c8187e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","timestamp":"2025. február. 28. 08:11","title":"Adótanácsadók: Át kell írni az adószabályokat, ha alkotmányba írják a készpénzhez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","shortLead":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","id":"20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"5db88316-3b7e-49d1-af35-c6b5cf9d8ae4","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","timestamp":"2025. február. 27. 12:58","title":"Ezerötszáz milliárd forint egymillió nőért – hogy jön ki a kormányzati matek a családtámogatásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"304241cb-a575-4f1d-9dd5-43be79403bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 09:15","title":"Meghalt Mécs Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","shortLead":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","id":"20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"85a8955c-2a74-4076-8ebe-2860fb37fbd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","timestamp":"2025. február. 27. 19:40","title":"Bodrogi Gyula kerekesszékben tért vissza a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7520c99-076b-4888-8748-c73cebff74b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a családi ebédnél sem beszél gazdasági ügyekről a miniszterelnök, majd Orbán Ráhel kijelentésére emlékeztetően közölte, hogy ő is a saját lábán áll.","shortLead":"Még a családi ebédnél sem beszél gazdasági ügyekről a miniszterelnök, majd Orbán Ráhel kijelentésére emlékeztetően...","id":"20250228_orban-dinasztia-reakcio-meggazdagodas-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7520c99-076b-4888-8748-c73cebff74b4.jpg","index":0,"item":"b3b33524-a927-4614-a7fc-bfae034ff3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-dinasztia-reakcio-meggazdagodas-csalad","timestamp":"2025. február. 28. 07:35","title":"Orbán a Direkt36 dokumentumfilmjéről: „Az igazság az, amit mondok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait is. ","shortLead":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva...","id":"20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"59ff373a-8388-4937-9b50-bfbdbd92502f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","timestamp":"2025. február. 28. 11:27","title":"25 éve vonatbalesetnek álcázták a kecskeméti kidobók, hogy agyonvertek egy férfit, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","shortLead":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","id":"20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f9c32e98-3595-43a6-b52c-33a7a2fcf461","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","timestamp":"2025. február. 28. 09:25","title":"Még pénteken letartóztathatják a tízéves kislányt szexuálisan bántalmazó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]