A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) elnöksége rendkívüli egyeztetést tartott az Orbán Viktor évértékelő beszédében elhangzott áfa-visszatérítés kapcsán. Az a szakmai álláspont alakult ki, hogy a lépés alkalmas lesz visszaélésekre és súlyos adminisztrációt igényel majd.

A Ruszin Zsolt elnök által aláírt Facebook-bejegyzés szerint a legkézenfekvőbb lépés a családok részéről az lesz, hogy a visszatérítés érdekében a család a nyugdíjas rokon nevére vásárol, ha pedig ez nyugdíjas személyes jelenlétét is igényli, akkor a zöldség- gyümölcs és tejtermékek körét az egész család számára a nyugdíjas vásárolja meg, amit a többi családtag finanszíroz.

„Az adminisztráció terén biztosan feladat lesz a nyugdíjas azonosítása, ami adatkezelési jogosultságok kérdését veti fel (pl. nyugdíj-folyósítási törzsszám, adóazonosító jel tárolása, továbbítása). Az azonosítás során az adatfelvételt lényegében senki sem tudja majd ellenőrizni és az egyes boltokban a pénztáraknál torlódást okozhat” – sorolja a borítékolható problémákat az MKOE.

A kiskereskedelmi egység ezt követően továbbítani lenne köteles az adatokat, amit fel kell dolgozni, amihez szoftverek fejlesztése, azok beállítások, ezek hiányában kézzel kitöltendő nyomtatványok szükségesek. Az adatszolgáltatást követően az erre kiválasztott állami szerv köteles lesz feldolgozni az adatokat és intézkedni a kiutalásról, miközben azt is ellenőriznie kell, hogy a felvett adatok valósak és a célhoz kötötten kerültek rögzítésre.

„A visszatérítés akkor lesz különösen nehézkes, körülményes és drága, ha a nyugdíjas nem rendelkezik belföldi bankszámlával, de vásárolt és fel is vetette az adatait” – írja az MKOE. Az is probléma lesz szerintük, ha a felvett adatok tévesek, vagy pontatlanok. A nyugdíjast emellett értesíteni is kell egy-egy vásárlás során az adott általános forgalmi adó visszatérítésének összegéről. A jövedelemadó-szabályozásban rendelkezni kell arról, hogy az így kapott bevétel jövedelem-e és legyen-e utána adókötelezettség.

Mindezek mellett az egyesület szerint azt is figyelembe kell (kellett volna) venni, hogy az általános forgalmi adóból való visszaigénylést

éppen a 2025-re visszamenőlegesen felemelt alanyi adómentesség akadályozza majd, hiszen ott forgalmi adó nem kíséri az értékesítést.

A legtöbb piaci árus és őstermelő ugyanis alanyi áfa mentesség mellett működik. Ezért sem véletlen a szervezet szerint, hogy a lakosság ilyen széles körére irányuló, kiskereskedelemhez kötődő adóvisszatérítést eddig sem volt.

Inkább emeljék meg a nyugdíjakat

Az MKOE javaslata az lenne (persze ha a kormány előzetesen megkérdezte volna a szakmát), hogy a KSH számolja ki (becsülje meg), hogy mennyi zöldséget- gyümölcsöt és tejterméket vásárol egy adott jövedelmű nyugdíjas (sávozva) és annak számított áfa tartalma alapján valamilyen kalkulált összeget hozzácsapnák a havi nyugdíjhoz. A nyugdíjkiegészítésnek lenne felső határa, így a kisnyugdíjasok akár több visszatérítést is kaphatnának, mint a magasabb nyugdíjban részesülők.

Hozzáteszik: ez utóbbi módszer – szemben a tényleges áfa visszatérítéssel – jóval kevesebb üzleti adminisztrációt igényelne. Persze a Magyar Államkincstár számára szoftverfejlesztést és a KSH számára pedig új statisztikai feladatot is jelentene, ami miatt elképzelhető, hogy más módszertannal kellene gyűjteni a zöldség- gyümölcs és tejtermék értékesítések adatait – írják.

Túry Gergely

Azt is megjegyzik, hogy Lengyelországban létezik egy kevésbé fondorlatos 13. és 14. havi nyugdíj. A minimálnyugdíjjal egyenlő 13. havi nyugdíjat 2019-ben vezették be, és azóta rendszeresen folyósítják. A 2023-tól törvénybe iktatott 14. havi nyugdíj azoknak jár, akiknek a havi nyugdíja alacsonyabb bruttó 2900 zlotynál (mintegy 248 ezer forintnál). A küszöb átlépése esetén arányosan alacsonyabb összeget fizetnek ki – emeli ki Ruszin Zsolt.

„A témához tehát nincs szükség fondorlatos áfa visszatérítési, zöldség- gyümölcs és tejtermékes fogalmakra.

Ha a kormány javítani szeretne a kisnyugdíjasok helyzetén, ezt úgy is lehet csinálni, hogy ne okozzon vele egyáltalán üzleti adminisztrációs feladatot és ne keletkezetten semmilyen visszaélési lehetőség. Ez azonban azonnal százmilliárdokkal növelné a költségvetési hiányt, amit adóemeléssekkel lehet elsősorban kompenzálni” – zárja az MKOE elnöke.