Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7520c99-076b-4888-8748-c73cebff74b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a családi ebédnél sem beszél gazdasági ügyekről a miniszterelnök, majd Orbán Ráhel kijelentésére emlékeztetően közölte, hogy ő is a saját lábán áll.","shortLead":"Még a családi ebédnél sem beszél gazdasági ügyekről a miniszterelnök, majd Orbán Ráhel kijelentésére emlékeztetően...","id":"20250228_orban-dinasztia-reakcio-meggazdagodas-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7520c99-076b-4888-8748-c73cebff74b4.jpg","index":0,"item":"b3b33524-a927-4614-a7fc-bfae034ff3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-dinasztia-reakcio-meggazdagodas-csalad","timestamp":"2025. február. 28. 07:35","title":"Orbán a Direkt36 dokumentumfilmjéről: „Az igazság az, amit mondok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.","shortLead":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha...","id":"20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"2329dda9-f7c5-4a02-9cf2-a0a8c573195b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","timestamp":"2025. február. 27. 08:09","title":"Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát Spanyolországban.","shortLead":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát...","id":"20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec.jpg","index":0,"item":"f2c16603-85fd-4573-bc2f-afbd98f0a702","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 26. 20:39","title":"Az áldozatok többsége már a vészjelzés kiküldése előtt meghalt a tavaly novemberi valenciai áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","shortLead":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","id":"20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"85a8955c-2a74-4076-8ebe-2860fb37fbd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","timestamp":"2025. február. 27. 19:40","title":"Bodrogi Gyula kerekesszékben tért vissza a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjairól később döntenek majd.","shortLead":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok...","id":"20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3c0e2365-5138-4f40-b519-f69f07318214","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","timestamp":"2025. február. 27. 07:47","title":"Bódis Kriszta kuratóriumi tagságáról nem döntöttek a Fővárosi Közgyűlésben, de Rákosrendezőről és az USAID-vizsgálatról igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9.jpg","index":0,"item":"c86e2e9f-2896-4577-abfc-60db8444f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","timestamp":"2025. február. 26. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ígéretes ígéretek Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]