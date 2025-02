Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","shortLead":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","id":"20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f4497b8-fba0-4aef-b331-91122dd4bd3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","timestamp":"2025. február. 24. 17:48","title":"Egy bőröndben találták meg a Király utcából tavaly tavasszal eltűnt nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","shortLead":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","id":"20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"12a0a7d1-b57e-472f-8b76-1bee0589b134","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 24. 06:15","title":"Starmer és Macron megegyezett, hogy egyesített erővel támogatják Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","shortLead":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","id":"20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"8c6a4a89-d65d-4a83-a6a8-242b0b10d782","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","timestamp":"2025. február. 24. 16:36","title":"Adócsalás miatt indult nyomozás Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem vesztette el a háborút, és egy diadalt már senki sem vehet el tőle: ha olyan tűzszünettel ért volna véget a háború, amilyet például az Orbán-kormány sürgetett éveken át, Ukrajna egyik fele orosz kézen lenne, a másikat pedig egy Moszkva-barát bábkormány irányítaná.","shortLead":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem...","id":"20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b.jpg","index":0,"item":"a130c4df-0cf7-4fac-9d17-e93f1a72d16d","keywords":null,"link":"/360/20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","timestamp":"2025. február. 24. 09:08","title":"Mostanra vált igazán biztossá, ha Ukrajna vesztene, azzal Európa is vereséget szenvedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","shortLead":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","id":"20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"2123872f-88c3-40ba-918f-1f6f330d0433","keywords":null,"link":"/elet/20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","timestamp":"2025. február. 22. 21:30","title":"Továbbra se vitték el a lottó ötöst, mutatjuk az e heti nyerőszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő üzent a kórházból. ","shortLead":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő...","id":"20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"da239309-050e-4866-a584-96e7be5de54b","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","timestamp":"2025. február. 23. 14:48","title":"Ferenc pápa a kórházból kérte, hogy imádkozzanak érte és a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]