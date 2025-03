Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c220e5af-de38-431f-b558-aaeec9969d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A NATO-csapatok bevonását azonban továbbra is ellenzik.","shortLead":"A NATO-csapatok bevonását azonban továbbra is ellenzik.","id":"20250307_bloomberg-orosz-ukran-haboru-ideiglenes-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c220e5af-de38-431f-b558-aaeec9969d46.jpg","index":0,"item":"1fe5801e-3ac8-44f6-88ed-bfdc3d516cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_bloomberg-orosz-ukran-haboru-ideiglenes-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 07. 17:57","title":"Bloomberg: Oroszország hajlandó tárgyalni egy ideiglenes tűzszünetről Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","shortLead":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","id":"20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"e27856b9-814d-48e1-9bc1-6202f1ced52e","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","timestamp":"2025. március. 08. 11:53","title":"Albánia most már biztosan betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","shortLead":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","id":"20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace.jpg","index":0,"item":"abd484ed-61dc-47ba-aa6b-b7f9e3f4277a","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"Eladó A mi kis falunk kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezik át az országot. ","shortLead":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára...","id":"20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3.jpg","index":0,"item":"b34fbdb1-6155-4c4d-9731-ed10f3a1dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","timestamp":"2025. március. 06. 20:28","title":"Német szélsőjobboldaliak kaptak börtönbüntetést, mert el akarták rabolni az egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat a hír felemelte, de az egyre borúsabb geopolitikai kilátások óvatosságra intik a befektetőket.","shortLead":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat...","id":"20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5.jpg","index":0,"item":"24f392c9-6f38-451e-90d3-70f697578d23","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","timestamp":"2025. március. 06. 18:01","title":"Trump saját és tanácsadói zsebére is gondol, amikor megpróbálja feljebb tornázni a kriptovaluták értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek bizonyult, és a 2021-es termékenységi csúcs után minden idők legalacsonyabb születésszámát regisztrálták tavaly. Az ok nemcsak a szülőképes korban lévő nők számának csökkenése, hanem a gyerekvállalási kedv apadása is. ","shortLead":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek...","id":"20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48.jpg","index":0,"item":"07bd3ee4-39e6-45bf-a7c8-faccad2873c3","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Nem csak elhalasztják a szülést a magyar nők, egyre többen teljesen le is tesznek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni azt. A jövőben tovább növelnék ezt az időtartamot.","shortLead":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni...","id":"20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5.jpg","index":0,"item":"591c3cf2-2edc-4636-a7e3-57037905f48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","timestamp":"2025. március. 07. 12:03","title":"Új rekord született: 67 percig tárolták a fényt kínai kutatók, jöhetnek a jobb kvantumszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]