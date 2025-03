Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","id":"20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b.jpg","index":0,"item":"0aab13f6-8f1e-4090-a8c1-0492d826a371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Magyar Péter visszavett kicsit a nyugdíjasok SZÉP-kártyájára vonatkozó ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pótolhatatlan tehetségnek tartja Verebes István Eszenyi Enikőt, akinek ideje lenne visszatérnie.","shortLead":"Pótolhatatlan tehetségnek tartja Verebes István Eszenyi Enikőt, akinek ideje lenne visszatérnie.","id":"20250317_Verebes-Istvan-Eszenyi-Enikonek-jarna-egy-szinhaz-meg-akkor-is-ha-nem-ker-bocsanatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba.jpg","index":0,"item":"c63c3f26-b027-4b21-b8c9-8732be98119c","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Verebes-Istvan-Eszenyi-Enikonek-jarna-egy-szinhaz-meg-akkor-is-ha-nem-ker-bocsanatot","timestamp":"2025. március. 17. 11:25","title":"Verebes István: Eszenyi Enikőnek járna egy színház, még akkor is, ha nem kér bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok előkészítési szakaszban vannak.","shortLead":"A vizsgálatok előkészítési szakaszban vannak.","id":"20250317_A-Gazdasagi-Versenyhivatal-is-arresstop-ellenorzeseket-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"b853c94f-2989-4748-b249-92dbdc2b3f8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-Gazdasagi-Versenyhivatal-is-arresstop-ellenorzeseket-indit","timestamp":"2025. március. 17. 15:23","title":"Mindenki beáll a sorba: a GVH is árrésstop-ellenőrzéseket indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon az Egyesült Államok szövetségi kiadásai. Közben a republikánus párt nyomására már Donald Trump is behúzná az elbocsátási kéziféket, felszólítva a milliárdost, hogy inkább „szikét” használjon, mint „baltát”.","shortLead":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon...","id":"20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"3b7d6d58-22d3-4188-9868-33274532e243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:45","title":"Sztálin, Mao és Hitler alkalmazottainak emlegetésével védte elbaltázott leépítéseit Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","shortLead":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","id":"20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400.jpg","index":0,"item":"66bf9ba4-e158-427c-8331-586e1bbd175a","keywords":null,"link":"/elet/20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","timestamp":"2025. március. 16. 20:53","title":"Novák Katalin most Bakuban aggódott a termékenységi ráta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg egy csalásnak bizonyult kriptovaluta népszerűsítésével. A Trump-kedvenc elnök sajátos gazdaságpolitikájának eredményei éppen most kezdenek jelentkezni.","shortLead":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg...","id":"20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94.jpg","index":0,"item":"5ba3bb9f-04a6-486d-a79c-5fe427a16e5c","keywords":null,"link":"/360/20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","timestamp":"2025. március. 16. 08:00","title":"Védjegye a láncfűrész – reformokkal és kriptóval bűvészkedik a Trump-imádó argentin elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","shortLead":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","id":"20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b.jpg","index":0,"item":"6baa6bf8-e531-4458-b53d-e1c11eff1fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","timestamp":"2025. március. 17. 11:09","title":"Orrfacsaró bűz terjeng a dunaföldvári Duna-parton, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]