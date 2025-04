Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6760aaae-e6d7-42a7-a8d9-7b1857278585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nobel-díjas tudós fontosnak tartja, hogy az emberek mindig mérlegeljék az olvasottakat, mielőtt döntenek a kizárólag interneten elérhető „titkos szer” megvásárlásáról, vagy az ott ajánlott „csodamódszer” alkalmazásáról.","shortLead":"A Nobel-díjas tudós fontosnak tartja, hogy az emberek mindig mérlegeljék az olvasottakat, mielőtt döntenek a kizárólag...","id":"20250402_kariko-katalin-nobel-dij-visszaeles-netes-csalas-fake-news-alhir-szekrekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6760aaae-e6d7-42a7-a8d9-7b1857278585.jpg","index":0,"item":"66c6f4fc-626d-474a-9ed3-47efd3407e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250402_kariko-katalin-nobel-dij-visszaeles-netes-csalas-fake-news-alhir-szekrekedes","timestamp":"2025. április. 02. 12:07","title":"Megint visszaéltek Karikó Katalin nevével: soha nem nyilatkozott a székrekedés veszélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","id":"20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec.jpg","index":0,"item":"273817e8-8df2-4cb4-85b4-82f2242729b9","keywords":null,"link":"/elet/20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","timestamp":"2025. április. 02. 11:39","title":"Leragasztotta egy síró gyerek száját két bölcsődei dolgozó Zselicszentpálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai hadiipar felpörgetésére, valamint az USA-tól függés csökkentésére.","shortLead":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai...","id":"20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1.jpg","index":0,"item":"d5bbffdd-ba66-4dbd-b90e-4cbe96375479","keywords":null,"link":"/360/20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","timestamp":"2025. április. 01. 17:30","title":"„450 millió EU-snak nem kellene 340 millió amerikaitól függenie 140 millió orosz ellen, aki 38 millió ukránnal sem bír”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a30fe-225f-4f65-9030-12ea4ba7fe8b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elutasította a bíróság a Johnson & Johnson javaslatát, amellyel lezárhatták volna a céget perelők szerint rákot okozó hintőporok miatti eljárást.","shortLead":"Elutasította a bíróság a Johnson & Johnson javaslatát, amellyel lezárhatták volna a céget perelők szerint rákot...","id":"20250401_Johnson-Johnson-hintopor-birosag-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd7a30fe-225f-4f65-9030-12ea4ba7fe8b.jpg","index":0,"item":"af6d168a-56ec-49ee-8f01-fa72402260ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Johnson-Johnson-hintopor-birosag-csod","timestamp":"2025. április. 01. 08:19","title":"Nem engedi a bíróság, hogy 10 milliárd dollárral lezárja a Johnson & Johnson a hintőporbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","id":"20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"0eec53b1-af55-462b-a6f0-c69e5ba3d9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","timestamp":"2025. április. 01. 07:49","title":"Napokon belül dönt az alkotmánybíróság Dél-Korea felfüggesztett elnökének sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, vagy a Benjamin Button különös élete.","shortLead":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik...","id":"20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b.jpg","index":0,"item":"8d0f5e68-7e6b-46ad-b2e7-54610290da3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","timestamp":"2025. április. 02. 10:11","title":"David Fincher rendezésében jön Brad Pitt-tel a főszerepben a Volt egyszer egy Hollywood folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. április. 02. 15:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]