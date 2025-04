Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","id":"20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227.jpg","index":0,"item":"477f507a-d31d-44f8-86e3-7a0c205dc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","timestamp":"2025. április. 01. 07:21","title":"Őrült rekordot futott az Aston Martin hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","shortLead":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","id":"20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94.jpg","index":0,"item":"0e89f208-a97d-475a-b9c6-e2f145770924","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","timestamp":"2025. április. 01. 07:57","title":"Csődöt jelentett a Hooters, családbarát étteremlánccá szeretnék átszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai hadiipar felpörgetésére, valamint az USA-tól függés csökkentésére.","shortLead":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai...","id":"20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1.jpg","index":0,"item":"d5bbffdd-ba66-4dbd-b90e-4cbe96375479","keywords":null,"link":"/360/20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","timestamp":"2025. április. 01. 17:30","title":"„450 millió EU-snak nem kellene 340 millió amerikaitól függenie 140 millió orosz ellen, aki 38 millió ukránnal sem bír”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","shortLead":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","id":"20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"97aa52dc-5baa-4feb-bb48-47fccd5d2c86","keywords":null,"link":"/sport/20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","timestamp":"2025. április. 01. 11:50","title":"Lőw Zsolt Gulácsival és Orbánnal együtt fakadt dalra az RB Leipzig edzésén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse a szilárdtest-akkumulátort.","shortLead":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse...","id":"20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016.jpg","index":0,"item":"c9d35c74-d9c0-4bc6-9e8d-6cbc951b384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","timestamp":"2025. április. 02. 09:03","title":"Érezhetően megváltoznak a Samsung fülhallgatói és órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","shortLead":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","id":"20250401_balatonboglar-szarvasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425.jpg","index":0,"item":"e2905d01-a24c-4471-a743-e8a62cd61dec","keywords":null,"link":"/elet/20250401_balatonboglar-szarvasok","timestamp":"2025. április. 01. 16:21","title":"Szarvasok vették birtokba Balatonboglár egyik utcáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]