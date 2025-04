Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","shortLead":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","id":"20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c.jpg","index":0,"item":"60484f5e-0bc1-487e-9064-8871ddc079b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","timestamp":"2025. március. 31. 13:34","title":"Zöld kör, nem piros – ezt az új KRESZ-táblát nem kötelező betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan nem lehet majd egy paranccsal megkerülni egy sokak számára bosszantó dolgot a Windows 11 telepítése közben. ","shortLead":"Hamarosan nem lehet majd egy paranccsal megkerülni egy sokak számára bosszantó dolgot a Windows 11 telepítése közben. ","id":"20250331_microsoft-windows-11-offline-fiok-letrehozas-parancs-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"f4f782c8-4537-4f19-aebc-d67d910b656c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_microsoft-windows-11-offline-fiok-letrehozas-parancs-megszunes","timestamp":"2025. március. 31. 09:04","title":"Bezárnak egy fontos kiskaput a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves alapon 599 millió euróval romlott a külkereskedelmi egyenleg, nagyon látványos a gépek és szállítóeszközök kivitelének megroppanása.","shortLead":"Éves alapon 599 millió euróval romlott a külkereskedelmi egyenleg, nagyon látványos a gépek és szállítóeszközök...","id":"20250331_KSH-kulkereskedelem-export-import-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"1c13b58f-42e2-4b73-8979-b4a0a79a1a1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_KSH-kulkereskedelem-export-import-februar","timestamp":"2025. március. 31. 10:18","title":"Óriásit zuhant az exportunk februárban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2408cb-6ce9-4572-a586-fae67ef86764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. ","shortLead":"Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. ","id":"20250401_Lemondott-Csizi-Peter-szocialis-ugyekert-felelos-alamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2408cb-6ce9-4572-a586-fae67ef86764.jpg","index":0,"item":"558ab8ef-6fdf-4b04-a4d7-c6d15dde32be","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Lemondott-Csizi-Peter-szocialis-ugyekert-felelos-alamtitkar","timestamp":"2025. április. 01. 05:25","title":"Lemondott Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a1346-0b53-489d-822c-a0c8b44623dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi beismerte tettét.","shortLead":"A 40 éves férfi beismerte tettét.","id":"20250401_rendorseg-anyagyilkossag-csobad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/128a1346-0b53-489d-822c-a0c8b44623dc.jpg","index":0,"item":"404d9497-d3d8-459a-b120-04667c9c688d","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_rendorseg-anyagyilkossag-csobad","timestamp":"2025. április. 01. 17:05","title":"Megölte az anyját, majd felgyújtotta a lakást egy férfi Csobádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","shortLead":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","id":"20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"b6c43ff7-0f94-4e82-b93c-28602d9d611a","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 01. 09:28","title":"Gulyás Gergely szerint van remény a NER-es kullancsoknak, ellenzéki vezető is lehet belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]