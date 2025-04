Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","id":"20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05.jpg","index":0,"item":"979c43fa-234d-4dd0-9e07-37dcf7e00564","keywords":null,"link":"/elet/20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","timestamp":"2025. április. 02. 16:49","title":"Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság aktájának újranyitását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","id":"20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"53a9e5ab-9254-4b71-a758-e9291d8c2dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 02. 06:15","title":"Novemberig maradhat a háborús veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"2e92d03d-d348-420a-94d5-83c0379522a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","timestamp":"2025. április. 02. 16:34","title":"500 százalékos vámmal sújthatják az Oroszországtól energiát vásárló országokat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","shortLead":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","id":"20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb.jpg","index":0,"item":"9d4afefc-8c89-4acb-9c89-9a63c16f59e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","timestamp":"2025. április. 01. 19:15","title":"A Volkswagen, a Stellantis és más autógyártók 458 millió euró uniós bírságot kaptak kartellezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","shortLead":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","id":"20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"06a74cb6-b9e5-4871-b3d2-14ede1414f84","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","timestamp":"2025. április. 03. 10:22","title":"A Hunyadi korhatárbesorolása miatt indult eljárás a TV2 ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt tagjai már harmadszor vonulnak péntek hajnalban az MTVA székházához.","shortLead":"Az ellenzéki párt tagjai már harmadszor vonulnak péntek hajnalban az MTVA székházához.","id":"20250402_orban-viktor-kossuth-radio-interju-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"1fbaaf39-50af-4d4d-a5ff-b2130dff4108","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-kossuth-radio-interju-momentum","timestamp":"2025. április. 02. 13:19","title":"A Momentum pénteken újra megpróbálja megakadályozni Orbán rádióinterjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]