[{"available":true,"c_guid":"98502d2d-92e7-426c-bf28-28d3405f97e8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke irányítja majd a testület átfogó gazdasági tevékenységét.","shortLead":"Az MLSZ elnöke irányítja majd a testület átfogó gazdasági tevékenységét.","id":"20250403_csanyi-sandor-uefa-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98502d2d-92e7-426c-bf28-28d3405f97e8.jpg","index":0,"item":"35df9e3b-0e35-4016-9c72-0a84f03b65b3","keywords":null,"link":"/sport/20250403_csanyi-sandor-uefa-kinevezes","timestamp":"2025. április. 03. 17:40","title":"Csányi Sándort választották meg az Európai Labdarúgó-szövetség kincstárnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Marad az, hogy „az anya nő, az apa férfi”, de nem indokolták meg, miért törlik az eredeti javaslatot.","shortLead":"Marad az, hogy „az anya nő, az apa férfi”, de nem indokolták meg, miért törlik az eredeti javaslatot.","id":"20250403_torvenyalkotasi-bizottsag-teremtes-sorrendje-identitasvedelem-veszelyhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b.jpg","index":0,"item":"11b2eb8b-1bc4-426c-bbba-8e8c5c34e99d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_torvenyalkotasi-bizottsag-teremtes-sorrendje-identitasvedelem-veszelyhelyzet","timestamp":"2025. április. 03. 14:55","title":"A Törvényalkotási Bizottság megszavazta: mégsem „a teremtés sorrendje” érvényesül az Alaptörvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","shortLead":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","id":"20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393.jpg","index":0,"item":"7d41991f-7409-4f39-801a-94c46346dd4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","timestamp":"2025. április. 04. 14:03","title":"Látványos változások jönnek a Windows 11-be, megnő a Start menü is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c794d4a9-af2d-4d14-8eaa-e0f70463e99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Átlátszóhoz eljuttatott drónfelvételek alapján erősen kérdéses, miért került több milliárdba a díszletváros felépítése.","shortLead":"Az Átlátszóhoz eljuttatott drónfelvételek alapján erősen kérdéses, miért került több milliárdba a díszletváros...","id":"20250403_Rakay-Philip-Petofi-film-Most-vagy-soha-diszletvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c794d4a9-af2d-4d14-8eaa-e0f70463e99f.jpg","index":0,"item":"094e0529-6bde-493d-b6e0-af5d637aac72","keywords":null,"link":"/elet/20250403_Rakay-Philip-Petofi-film-Most-vagy-soha-diszletvaros","timestamp":"2025. április. 03. 15:23","title":"Ennyi maradt Rákay Philip 7 milliárdos állami támogatású Petőfi-filmje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","shortLead":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","id":"20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37.jpg","index":0,"item":"6b9eef6f-672d-46a3-b369-162b16491e0a","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","timestamp":"2025. április. 05. 08:53","title":"Glutén van a Decathlonban árult Biotech-proteinszeletekben, visszahívták a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe vonta, hogy ő írta a beadványt.","shortLead":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe...","id":"20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"eabc8780-bb64-47f3-9799-d2c2bf62b78d","keywords":null,"link":"/elet/20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. április. 03. 15:44","title":"Átment az Alkotmánybíróságon az iskolai mobiltelefon-tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök azonban korlátozott ellenintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok által már korábban kiszabott vámtételekre.","shortLead":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök...","id":"20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"7d218bcf-fa78-448f-b33c-736b09db192a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","timestamp":"2025. április. 03. 20:32","title":"A mexikói elnök a jó viszonynak tudja be, hogy Mexikó mentesül az amerikai viszonossági vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]