Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak is. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak...","id":"20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5.jpg","index":0,"item":"53399aa2-effe-4a02-8c54-8e87bbc5a04b","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","timestamp":"2025. április. 26. 10:21","title":"Orbán Viktor Ferenc pápáról: Szerény ember volt, de bizonyos ügyekben nem ismert kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","shortLead":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","id":"20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917.jpg","index":0,"item":"b19b678c-1522-4991-b817-f070b3bb90da","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:51","title":"Mészáros Lőrinc fia is Ferrarit villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos: vevőjelölt akad szép számmal. ","shortLead":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos...","id":"20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660.jpg","index":0,"item":"78ca8298-d587-488a-aeb4-8c39dca9fe36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","timestamp":"2025. április. 25. 09:03","title":"Az OpenAI után újabb két cég jelentkezett be, hogy megvenné a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat, biztosítókat, benzinkutakat a kormány közben árkorlátozásokkal is szorongatja.","shortLead":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat...","id":"20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"b7a86a74-8b11-4952-a124-fa171b81ee7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","timestamp":"2025. április. 25. 14:52","title":"Nagy Márton bemutatta, mit vár a kormány kedvenc fejősteheneitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió naponta, amiért nem fogadja be a menekülteket, de szerinte ez a világ legnagyobb üzlete.","shortLead":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió...","id":"20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"ea025682-cc6e-4265-9074-8b3693a2c88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 26. 17:47","title":"Donald Trump Jr.: Magyarország olyan, mint a mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8dbd9a7-6c56-4479-9fbd-f98745404d76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult az idei Ultrabalaton, amely miatt közel harmincezer emberre számítanak. ","shortLead":"Elindult az idei Ultrabalaton, amely miatt közel harmincezer emberre számítanak. ","id":"20250425_ultrabalaton-dugokra-es-lezarasokra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8dbd9a7-6c56-4479-9fbd-f98745404d76.jpg","index":0,"item":"b92e00ef-442d-4e5b-8671-50a44d8f1b90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_ultrabalaton-dugokra-es-lezarasokra-kell-szamitani","timestamp":"2025. április. 25. 13:48","title":"Dugókra és lezárásokra kell számítani a hétvégén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","shortLead":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","id":"20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4.jpg","index":0,"item":"d7bc6b00-1593-4dfd-a3fd-21762e82639c","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","timestamp":"2025. április. 25. 14:15","title":"Autóba rejtett pokolgép végzett egy felső vezetésben dolgozó orosz tábornokkal Moszkva mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]