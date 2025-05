Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges román elnökjelölttel. Egy német nő állapota súlyos. Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga javaslatát, mert lát esélyt a megegyezésre. Trump tárgyalási stratégiája szomorújáték. Ha egy szuperhatalmat irányítasz, nem ignorálhatod a világot. Trump a vámháborús romhalmaz tetején ünnepli saját magát. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga...","id":"20250513_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8d3f8e2b-1df4-4546-b7c0-4d7dc5eca4ad","keywords":null,"link":"/360/20250513_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 13. 10:44","title":"Putyin az orránál fogva vezeti Trumpot; Trump még mindig beveszi, hogy Putyin ártatlan – a világsajtó készül az ukrán–orosz béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. ","shortLead":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. Lezárások lesznek a Magyar Kupa-döntő miatt a Puskás Arénánál Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll az alkotmányos kormánnyal és megbénítja a törvényhozást, az akár Donald Tusk miniszterelnök bukásához vezethet. A török elnök szerint a lefegyverzéssel „a demokrácia és a jólét korszaka" köszönt be. Erdogan szerint a Kurdisztáni Munkáspárt feloszlása a terrorizmus végét jelentheti Törökországban. A Sziget alapítója szerint a Tisza Párt jelenleg egy „fehér folt". Gerendai Károly: Elindult a felkészülés a kormányváltásra azok körében is, akik eddig profitáltak a NER-ből