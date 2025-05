Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c91b719e-ce3e-4dec-a4e5-296c7ad4da23","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig négy hónap alatt hétmillió autó talált gazdára a távol-keleti országban.","shortLead":"Alig négy hónap alatt hétmillió autó talált gazdára a távol-keleti országban.","id":"20250512_kinai-autopiac-elektromos-auto-plug-in-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c91b719e-ce3e-4dec-a4e5-296c7ad4da23.jpg","index":0,"item":"75687908-af3f-4c34-90e9-6652ebf9119f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-autopiac-elektromos-auto-plug-in-hibrid","timestamp":"2025. május. 12. 11:33","title":"Megint nagyon beindult a kínai autópiac: bőven kétszámjegyű a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik legsúlyosabb korrupciós bűncselekményének vádlottja.","shortLead":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik...","id":"20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"07eaa518-7312-4261-926d-945ead0e7c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"A Tisza azonnali hatállyal visszahívatná a BKV-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott meg, amiért az állam 2,5 milliárd rubelt (kb. 11,4 milliárd forintot) fizettek ki, tehát átlagosan, nagyjából 820 ezer forintot autónként.","shortLead":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott...","id":"20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29.jpg","index":0,"item":"e70873e0-e2c4-486f-9c0a-18742249b534","keywords":null,"link":"/elet/20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","timestamp":"2025. május. 12. 20:36","title":"Orosz kormányzó: A helyiek a kártérítésre pályáznak és ezért hagyják kitéve a régi autóikat az ukrán tüzérség támadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga javaslatát, mert lát esélyt a megegyezésre. Trump tárgyalási stratégiája szomorújáték. Ha egy szuperhatalmat irányítasz, nem ignorálhatod a világot. Trump a vámháborús romhalmaz tetején ünnepli saját magát. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga...","id":"20250513_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8d3f8e2b-1df4-4546-b7c0-4d7dc5eca4ad","keywords":null,"link":"/360/20250513_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 13. 10:44","title":"Putyin az orránál fogva vezeti Trumpot; Trump még mindig beveszi, hogy Putyin ártatlan – a világsajtó készül az ukrán–orosz béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa azonban így is mérséklődött a korábbi évekhez képest. A Tesla Európában és Kínában is elvesztette piacvezetői pozícióját, Amerikában azonban továbbra is egyet jelent Elon Musk márkája az e-autózással.","shortLead":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa...","id":"20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"ab2960fe-6032-4578-8f34-db0e48bedf16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:28","title":"Felpattant az európai villanyautó-piac, csak a Tesla maradt padlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","shortLead":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","id":"20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15.jpg","index":0,"item":"d0d16b96-a240-4d89-bfa2-fbbc99c16a61","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:37","title":"Betiltották Németországban a puccsra készülő szélsőséges szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","id":"20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7.jpg","index":0,"item":"371ba5d7-7f28-40b5-9c1b-1658bd2d8604","keywords":null,"link":"/sport/20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","timestamp":"2025. május. 13. 22:56","title":"Megvan az első győzelme, nagy lépést tett az elitben maradás felé a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]