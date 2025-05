Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","shortLead":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","id":"20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1.jpg","index":0,"item":"8ccd6f41-9e5e-46a6-b0f3-7fe5a0cf93ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","timestamp":"2025. május. 19. 14:07","title":"A videója alapján értette meg a vétlen autós is, mi történt vele Soroksárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","shortLead":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","id":"20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"3dcbcfa0-2ebe-4ee1-acd1-813328705faa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","timestamp":"2025. május. 20. 08:49","title":"Megszavazta a parlament, Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is rálicitálhat a cég – egy csaknem négyszer ekkorával.","shortLead":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is...","id":"20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"96d5ddc9-2fef-4f28-9a37-f582904eecfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","timestamp":"2025. május. 19. 12:03","title":"Nagyobb lenne az OpenAI új adatközpontja, mint Monaco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak egy elítélt pedofil ült a hétvégén elindított fideszes szerveződés, a Harcosok Klubjának nyitóeseményén, hanem az a keszthelyi önkormányzati képviselőnő is, aki egy olyan Facebook-bejegyzést terített, amely náci fajelméleti alapon gyalázta Dobrev Klárát.","shortLead":"Nemcsak egy elítélt pedofil ült a hétvégén elindított fideszes szerveződés, a Harcosok Klubjának nyitóeseményén, hanem...","id":"20250519_A-naci-posztot-megoszto-keszthelyi-fideszes-is-ott-lelkesedett-a-Harcosok-Klubjaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"fee70210-65c2-4d4e-8100-6e95394ca9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_A-naci-posztot-megoszto-keszthelyi-fideszes-is-ott-lelkesedett-a-Harcosok-Klubjaban","timestamp":"2025. május. 19. 13:23","title":"A Dobrevről náci posztot terjesztő fideszes is ott lelkesedett a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","shortLead":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","id":"20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e.jpg","index":0,"item":"4df20f0a-85f2-4166-8e57-861e46355d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","timestamp":"2025. május. 20. 10:56","title":"Budapest–London-hatótávot ígér egy tankolással ez az új kínai szuperhibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa8da9e-d4be-424b-bc23-cb2b66063e00","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A személyiségi jogi pert indító Átlátszó főszerkesztője, Bodoky Tamás szerint Lánczi Tamásék csak időhúzásra játszanak. Hiszen ha lenne bármi bizonyítékuk az Átlátszó elleni súlyos vádakra, lehetett volna érdemi tárgyalást tartani.","shortLead":"A személyiségi jogi pert indító Átlátszó főszerkesztője, Bodoky Tamás szerint Lánczi Tamásék csak időhúzásra játszanak...","id":"20250520_Atlatszo-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-per-birosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa8da9e-d4be-424b-bc23-cb2b66063e00.jpg","index":0,"item":"a13b9454-6805-46dc-8f71-9d7a997e66a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Atlatszo-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-per-birosag-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 11:37","title":"Nem jelent meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal az ellene indított per tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész jövőjét jelenleg az öntudatos, antiliberális nacionalisták határozzák meg. Ezt fejti ki a német lap EU-szakértő szerkesztője.","shortLead":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész...","id":"20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"43a6b959-705e-4264-92a1-a71e24c77515","keywords":null,"link":"/360/20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","timestamp":"2025. május. 19. 15:01","title":"Die Welt-publicisztika: Mostantól az Orbán Viktorok diktálnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]