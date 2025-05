Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","shortLead":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","id":"20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a.jpg","index":0,"item":"21f249f1-e386-40ba-ac36-c6935caaed5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","timestamp":"2025. május. 28. 14:31","title":"Szijjártó Izraelben: Napi egymillió euró az ára annak, hogy nincsenek migránsok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","shortLead":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","id":"20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847.jpg","index":0,"item":"ddf87a4e-34cf-4109-953e-d312d003185b","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","timestamp":"2025. május. 27. 20:15","title":"Hitler után száz évvel olimpiarendezésre pályázik Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a4b37e-2acc-486d-87fe-2fa395057d79","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hullanak a terroristavezérek, ő már a második a családban.","shortLead":"Hullanak a terroristavezérek, ő már a második a családban.","id":"20250528_Megoltek-a-Hamasz-vezetojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14a4b37e-2acc-486d-87fe-2fa395057d79.jpg","index":0,"item":"3e95fd80-898b-4900-a888-bfbd7b64d690","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Megoltek-a-Hamasz-vezetojet","timestamp":"2025. május. 28. 16:03","title":"Megölték a Hamász vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat – köszönhetően egy friss felfedezésnek.","shortLead":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat –...","id":"20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"f169a1b5-8156-446d-8df2-cec46efbab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","timestamp":"2025. május. 27. 20:03","title":"Megtalálták a molekulát, amivel visszafordítható lehet az agy öregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a helyieket arra kérik, hogy ne menjenek az erdőbe. ","shortLead":"A hatóságok a helyieket arra kérik, hogy ne menjenek az erdőbe. ","id":"20250528_medvetamadas-szlovenia-ljubljana-erdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"3ce765ed-8943-4a62-a0d1-471831af7781","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_medvetamadas-szlovenia-ljubljana-erdo","timestamp":"2025. május. 28. 10:22","title":"Medve támadt rá egy nőre Szlovéniában, életveszélyes sérüléseket okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt közvetítői szerepéből. Moszkva viszont kitart: Vlagyimir Putyin időt húz, a főhéja, Dmitrij Medvegyev továbbra is atomháborúval fenyeget, miközben az orosz hadsereg egy nyári offenzívára készül.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt...","id":"20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"36d08b87-5dd2-4ae0-95ae-893555447e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"Közel az igazság pillanata – ki hátrál meg az orosz-amerikai türelemjátékban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit csak ezeken az eszközökön lehet használni.","shortLead":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit...","id":"20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46.jpg","index":0,"item":"3f67743c-e5e5-44e8-8751-ec021b80a9b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. május. 28. 11:03","title":"Csaknem 15 évet kellett várni a WhatsApp újdonságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]