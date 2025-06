Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak az enyhítések, és tud-e élni velük a szír kormány.","shortLead":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak...","id":"20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"012f4eb5-bcb6-4d99-af56-8583508d818b","keywords":null,"link":"/360/20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Olyan gyorsan oldják fel a szankciókat, hogy Szíria nehezen alkalmazkodik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","shortLead":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","id":"20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3.jpg","index":0,"item":"fba03160-9112-4905-98b4-b3ba82a5bd5b","keywords":null,"link":"/sport/20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","timestamp":"2025. május. 31. 17:33","title":"Izgalmas meccsen harcolta ki a döntőbe jutást a Győr a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt, így nem lehetett ott szombaton a müncheni döntőben, de lélekben mindig apjával marad. A spanyol edző története, aki soha nincs egyedül.","shortLead":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt...","id":"20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5.jpg","index":0,"item":"64bd703f-8948-411a-946e-d44c92eb3f28","keywords":null,"link":"/sport/20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 13:00","title":"A legnagyobb tragédiából merített erőt élete sikeréhez Luis Enrique","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették osztalékként az építőipari cégből.","shortLead":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették...","id":"20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"618a0f44-3958-4ad1-abb5-56bc28ae32b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:27","title":"Mészáros Lőrinc a ZÁÉV-ből is felvett 13 milliárd forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","shortLead":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","id":"20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"2f6bb26c-9be2-42e2-aa95-81da7cceaedd","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","timestamp":"2025. május. 30. 18:16","title":"Kocsis Máté ukránozva reagált cikkünkre, ami arról szólt, hogy nem adta a nevét minden fideszes az üldözési törvényjavaslathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni egy magyar vállalkozás.","shortLead":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni...","id":"20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e.jpg","index":0,"item":"f4732b90-4863-41a7-a668-3ab9466b379d","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","timestamp":"2025. május. 31. 08:30","title":"Marhagázos feladat: egy startup és Balogh Petya kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak. Az ügyet mégis további vizsgálat nélkül lezártnak tekinti a szervezet közgyűlése.","shortLead":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak...","id":"20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a.jpg","index":0,"item":"6fc70595-5656-426b-9fed-c4ec8d569da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","timestamp":"2025. május. 30. 18:35","title":"Gyanús költéseket találtak a síszövetségnél, ötmilliót fizettetnének vissza a volt elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]