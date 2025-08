NGM: A jó kiskereskedelmi adat a kormány érdeme, a rossz ipari Brüsszel hibája

Hiába érkezett újabb borzasztó adat a magyar ipari termelésről, aggodalomra semmi ok: a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ismeri a probléma forrását és a megoldást is. A gyengélkedés oka Nagy Mártonék szerint Brüsszel, pontosabban az elhibázott uniós gazdaságpolitika, a megfejtés pedig továbbra is a béke.

Az NGM szerint a kormány mindent megtesz az ipar fellendítése érdekében, bár a termelés így is közel 5 százalékot zuhant az egy évvel korábbihoz képest.

Más területen van némi növekedés: a kiskereskedelmi forgalom fellendülni látszik, az év első felében 3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A lesújtó ipari számokkal szemben itt nem külső okok állnak a háttérben az NGM szerint: a Nagy Márton által vezetett tárca úgy véli, hogy a kormány adócsökkentési programja miatt vásárolunk többet, de a fogyasztást serkenti az árrésstop is.

A minisztérium szerint az ősszel és télen érkező újabb adókedvezmények (októbertől a háromgyerekes anyák, januártól a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyerekes anyák teljes személyi jövedelemadó mentessége), valamint a nyugdíjasoknak biztosított 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány tovább növelheti a boltok forgalmát.