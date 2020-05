Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d14c873-1100-4400-ac40-95f22e629f6d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összeeresztettük egymással a 80-as évek egyik faragatlan sportkompaktját egy a modern idők jegyében fogant és szemre szupersportos \"riválisával\". Időkapszula-élménygenerátor kontra politikailag korrekt menő járgány.","shortLead":"Összeeresztettük egymással a 80-as évek egyik faragatlan sportkompaktját egy a modern idők jegyében fogant és szemre...","id":"20200530_1987_ford_escort_rs_turbo_vs_uj_honda_civic_sport_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d14c873-1100-4400-ac40-95f22e629f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8c31d-c7c4-46cc-bd55-aab3973ceaaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_1987_ford_escort_rs_turbo_vs_uj_honda_civic_sport_2020","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"1987 kontra 2020: Ford Escort RS Turbo az új Honda Civic Sport ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d381e5-e6d3-4f83-a48b-51883c1b28ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ponthúzó bulikról és arról volt szó az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, hogy vajon mikor nyílnak meg a határok Ukrajna és Románia felé.","shortLead":"A ponthúzó bulikról és arról volt szó az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, hogy vajon mikor nyílnak meg a határok...","id":"20200530_Operativ_Torzs_Megnyilt_a_hatar_a_Bulgariabol_erkezo_magyarok_elott_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d381e5-e6d3-4f83-a48b-51883c1b28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cc9023-c474-431c-8fed-d6458a830abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Operativ_Torzs_Megnyilt_a_hatar_a_Bulgariabol_erkezo_magyarok_elott_is","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"Operatív Törzs: Megnyílt a határ a Bulgáriából érkező magyarok előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","shortLead":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","id":"20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30ec980-d2d1-400b-9df8-44287654f3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","timestamp":"2020. május. 30. 21:27","title":"Spanyolország biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Forbes magazin szerint mégsem ér annyit a celeb kozmetikai cége, mint amennyit a családja korábban állított. ","shortLead":"A Forbes magazin szerint mégsem ér annyit a celeb kozmetikai cége, mint amennyit a családja korábban állított. ","id":"20200530_Kylie_Jennert_kihuztak_a_dollarmilliardosok_Forbeslistajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e59f68f-2c50-40d0-b658-f025c88ca3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Kylie_Jennert_kihuztak_a_dollarmilliardosok_Forbeslistajarol","timestamp":"2020. május. 30. 09:53","title":"Kylie Jennert kihúzták a dollármilliárdosok Forbes-listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb szerettünk élettörténetének rögzítése különleges közös program is lehet. A téma ritkán – talán túl ritkán – kerül elő, most a Doro svéd szeniortelefon-gyártó hívta fel rá a figyelmet közleményében. A vállalat több olyan emberi és technikai tanácsot összegyűjtött, melyek segíthetik az emlékek megőrzését, átmentését a következő generációk számára.","shortLead":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb...","id":"20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7557a5-2f52-42a8-9904-6b8f339295e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","timestamp":"2020. május. 30. 10:03","title":"Hasznos tanácsok: így rögzítse nagyszülei emlékeit, hogy bármikor visszahallgathassa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz, hanem 2020.","shortLead":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz...","id":"20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb10f538-cbb6-4fff-abfa-941326e840e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Az önkormányzatok reálértéken kevesebb pénzt kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","shortLead":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","id":"20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a3ce0-d624-4b61-8462-94eeb4255862","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","timestamp":"2020. május. 31. 12:40","title":"TASZ: A \"rasszista vonuláson\" lett volna ok a büntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]