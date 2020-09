Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új járványügyi intézkedési terv alapján a szülők csak engedéllyel léphetnek be az oktatási intézményekbe, a rendezvényeket el kell halasztani, vagy szigorú létszámkorlátot kell tartani.","shortLead":"Az új járványügyi intézkedési terv alapján a szülők csak engedéllyel léphetnek be az oktatási intézményekbe...","id":"20200908_emmi_el_jarvanyugy_intezkedesi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de092cad-745a-4899-aeb3-03774905c0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_emmi_el_jarvanyugy_intezkedesi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:20","title":"Szigorította az Emmi az iskolákra vonatkozó járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ma az iskolai tárgyak legnagyobb mumusa a matematika, pedig több frissen megjelent kötet is azt bizonyítja, hogy kifejezetten érdekes tudományról van szó, amely alakítja és meg is magyarázza a körülöttünk lévő világot. Az a jó hírünk van sokak számára, hogy egy matematikus gyakorlatilag feloldozza a matekvakságban szenvedőket, és azt álltja, nem kell mindenkinek matekzseninek lenni.



