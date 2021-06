Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása, mivel a globális felmelegedés egyre növeli a kockázatát ezen fajok eltűnésének.","shortLead":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása...","id":"20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1354ad22-ab0f-4d1d-92f1-8a70cd1c9655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"750 ezer faj élhet Ausztráliában, de 500 ezerről alig tudunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor érkezéséről.\r

","shortLead":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor...","id":"20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ebe8c-9a2c-4985-9198-5d96b3e1568a","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","timestamp":"2021. június. 06. 18:05","title":"Megszületett Meghan és Harry herceg második gyermeke, Lili","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban vasárnap tartott tartományi választásokon. \r

","shortLead":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban...","id":"20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdbf323-ccf4-4cea-9363-b61f27f7e493","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","timestamp":"2021. június. 06. 19:25","title":"Meglepően jó eredménnyel nyerhették meg a kereszténydemokraták a tartományi választást Szász-Anhaltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk adatát, köztük például az IP-címüket.","shortLead":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk...","id":"20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db03d9-abed-483a-b0f9-5853f7739ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","timestamp":"2021. június. 07. 11:33","title":"Már egy cikk elolvasása miatt is kutathat az ember után az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","id":"20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d193178-17d5-4e00-accc-1931b5e7172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","timestamp":"2021. június. 07. 09:03","title":"Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni.","shortLead":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is...","id":"20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cab510-11a0-4804-b5c6-e9721edbd397","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","timestamp":"2021. június. 07. 04:47","title":"A veszélyhelyzet szabályai miatt akár 20 hónapja lejárt forgalmival is utcán lehetnek autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5278da4-234a-4c2a-94bb-9b27425f9c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"53 ember eddig nem kapott kártérítést. ","shortLead":"53 ember eddig nem kapott kártérítést. ","id":"20210606_2006_oszodi_beszed_rendori_tulkapas_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5278da4-234a-4c2a-94bb-9b27425f9c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea759a5b-d8c9-4e52-933d-369bd5738592","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_2006_oszodi_beszed_rendori_tulkapas_karterites","timestamp":"2021. június. 06. 11:44","title":"A 2006-os rendőri túlkapások újabb áldozatait kárpótolja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]