Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","id":"20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264af458-af24-4850-a95d-9d7ddfbea829","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. január. 23. 05:16","title":"Elütöttek egy embert az M5-ösön, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott a lendület.","shortLead":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott...","id":"20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60f7cf-d8ce-48d1-afeb-0e315ad86e85","keywords":null,"link":"/sport/20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","timestamp":"2020. január. 21. 20:15","title":"Pörgős meccset vívtunk a svédekkel, de a vége csak elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.","shortLead":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre...","id":"20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149f444-04f1-47c1-8134-d48f24b8515b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","timestamp":"2020. január. 22. 13:03","title":"Súlyos pénzekbe kerül a német kormánynak, amiért még mindig Windows 7-et használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20200121_csuklos_busz_eger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981c5c7-e930-4155-90a4-3c2ee7fb6f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_csuklos_busz_eger","timestamp":"2020. január. 21. 18:46","title":"Menet közben szakadt szét egy csuklós busz Egerben, utasok voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","shortLead":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","id":"20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1474e-c127-4f56-ab7b-e7520f86c2c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","timestamp":"2020. január. 23. 11:46","title":"Összetört egy taxi meg egy autó a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még lehetőségek – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még...","id":"20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a691fb-b112-4478-9ed4-79afacb6827c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","timestamp":"2020. január. 23. 11:29","title":"Ekkora haszna lehet, ha kiad egy frissen vásárolt lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt szétrobbanhat.","shortLead":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt...","id":"20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf8026-9454-42ba-9f59-ca4b8d3d819a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","timestamp":"2020. január. 23. 11:03","title":"Van egy kis gond odafent: felrobbanhat egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]