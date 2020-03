Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","shortLead":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","id":"20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39add88a-2c8e-4ddb-a0f5-d67576d8f174","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 12:33","title":"Koronavírusos egy érdi idősotthon lakója, 90 ember van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\" indokolja. ","shortLead":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\"...","id":"20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994f3ce0-8a21-4e3a-9ceb-bd2b0837066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:22","title":"Összes járatát leállította az EasyJet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusról, keresztény szabadságról beszél, az emberi jogokról pedig sajátos nézeteket vall. A HVG-nek 1989 augusztusában adott interjúja legendás történelmi forrássá vált, a Fidesz megalakulásának 32. évfordulója és a felhatalmazási törvény elfogadása alkalmából jelentetjük meg ismét. ","shortLead":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta...","id":"20200330_HVG_Orbanportre_19890826","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d2cd0-9ad8-469a-b372-d4965148bb49","keywords":null,"link":"/360/20200330_HVG_Orbanportre_19890826","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Emlékeznek arra, amikor Orbán azt mondta, hogy a Fidesz semmiképp sem lesz párt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","shortLead":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","id":"20200331_KSH_atlagfizetes_keresetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f92ae6-1f8b-47eb-8c88-dc5e4e17173a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_KSH_atlagfizetes_keresetek","timestamp":"2020. március. 31. 09:25","title":"KSH: 375 ezer forint az átlagfizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]