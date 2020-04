Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","shortLead":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","id":"20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce37cc-356a-4c69-9370-5ee96bdeff4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","timestamp":"2020. április. 04. 13:01","title":"Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezárt egy gyógyszertár Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság határozata csak az utóbb ingyen kiosztott termékekre vonatkozik.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság határozata csak az utóbb ingyen kiosztott termékekre vonatkozik.\r

","id":"20200403_Nem_kell_vamot_es_afat_fizetni_az_EUn_kivuli_orszagokbol_erkezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e8d67-f6d3-45e9-9e15-6105090e92f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Nem_kell_vamot_es_afat_fizetni_az_EUn_kivuli_orszagokbol_erkezo","timestamp":"2020. április. 03. 20:05","title":"Vám- és áfamentességgel segítik a koronavírus-járvány elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a9210-9176-4f62-a325-c200e13771e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészségügyi vészhelyzetben különösen jól jön a 3D-s nyomtatás gyorsasága és egyszerűsége.","shortLead":"Az egészségügyi vészhelyzetben különösen jól jön a 3D-s nyomtatás gyorsasága és egyszerűsége.","id":"202014__3ds_nyomtatas__virusmentes_kilincs__levegot__a_dolog_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652a9210-9176-4f62-a325-c200e13771e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6e5644-e4ef-4c05-a417-b08a700acf79","keywords":null,"link":"/360/202014__3ds_nyomtatas__virusmentes_kilincs__levegot__a_dolog_nyitja","timestamp":"2020. április. 04. 13:30","title":"Járvány idején jól jön: úgy is tolható a bevásárlókocsi, hogy nem kell megfogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerdán dönt a miniszterelnök és csapata, mi legyen az egyelőre jövő szombatig tartó kijárási korlátozással. A pénteki rádióinterjúban megengedőbbnek tűnt, azonban korábban az operatív törzs kizárt minden könnyítési lehetőséget. Ha a jelenlegi tendencia marad, július végére, augusztus elejére eshet a járvány tetőpontja egy elemzés szerint. ","shortLead":"Szerdán dönt a miniszterelnök és csapata, mi legyen az egyelőre jövő szombatig tartó kijárási korlátozással. A pénteki...","id":"20200403_orban_kijaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116b2779-7f77-46b9-baf7-a79237297b82","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_orban_kijaras_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 20:30","title":"Pengeélen táncol Orbán: enyhít vagy szigorít a kijárási korlátozáson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.\r

","shortLead":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt...","id":"20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363b7523-de3d-4e59-ab0d-38058b9b5fd3","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","timestamp":"2020. április. 04. 21:05","title":"Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége a koronavírus-járványnak. Abban pedig, hogy hazánk hogyan vészeli át a járványt, a szakemberhiány mértéke lesz a döntő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége...","id":"20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aaf6fd-10e0-4deb-9228-bec59ea409d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Lénárd Rita a Fülkében: Kizsigerelt állapotban találta a koronavírus az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati elvonásokra a budapesti ellenzéki polgármesterek.","shortLead":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati...","id":"20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ad8fc-6628-4aec-a708-654b5eaa43f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","timestamp":"2020. április. 04. 16:20","title":"Az ellenzéki polgármesterek Orbánt idézve üzennek a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1ba3a-412a-4477-8f5b-79debc91f9ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Az általános iskolai órák után egy nagy ugrással az orvostanhallgatókhoz fordult, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az ijedtség és a vérkeringés kapcsolatáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200403_Hadhazi_Laszlo_a_magas_vernyomasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec1ba3a-412a-4477-8f5b-79debc91f9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d33ab50-969a-4310-bc7a-0f89de1bbbb0","keywords":null,"link":"/360/20200403_Hadhazi_Laszlo_a_magas_vernyomasrol","timestamp":"2020. április. 03. 19:30","title":"Hadházi László távoktatásán a nagy csodálkozás felelős a magas vérnyomásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]