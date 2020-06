Igencsak meglepődött az a pár, akik az első saját házuk építési költségeit kicentizve tervezték meg, majd rájöttek, hogy több százezer forinttal drágulni fog a terv. Pedig nagyon szépen nézett ki minden papíron, mígnem eszükbe jutott, mi maradt ki:

a kapu.

Ha nem is ennyire banális hibákba, de sok kínos meglepetésbe gyakran belefutnak azok, akik családi ház építését tervezik. Ez a költségeket általában alaposan megnöveli – nem véletlen tanácsolják azt a szakértők, hogy mindenki hagyjon magának némi mozgásteret, akár egymillió forintot is tegyen félre váratlan kiadásokra.

Ma Magyarországon négyzetméterenként 400 ezer forint alatt szinte lehetetlen egy átlagos minőségű családi házat felépíttetni. Az Építőipari Költségbecslési Segédlet 2018-as kiadása még 360 ezer forintos négyzetméterenkénti árral számolt, de csak az elmúlt három évben legalább másfélszeresére drágult az építkezés.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy most már gyakorlatilag használhatatlanok a nem is túl régi számok az építés árairól, ha valaki ezekre támaszkodva próbál mostani árakat kalkulálni. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb Lakásstatisztikai Évkönyve például azt hozta ki, hogy átlagosan nettó 240 ezer forintból épülnek meg a családi házak, ami nagyon alacsony összeg a valósághoz képest. De nem a statisztikában van a hiba, csak sokat változott a világ: az adatokat 2018-ban gyűjtötték össze, az akkor átadott lakások nagy részét még 2016-ban vagy 2017-ben kötött szerződések alapján kezdték el építeni.

© Fazekas István

2019 októbere óta, ha magánszemély építtet házat és a 300 négyzetméteres határ alatt marad, az egyszerű bejelentést is választhatja. Ez azt is jelenti, hogy nem kötelező elektronikus építési naplót vezetni, és a tervezői művezetés, valamint a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás sem kötelező. Sok tervező mégis arra figyelmeztetett, amikor ez a szabály érvénybe lépett:

érdemes ez után is inkább kicsit több pénzt és időt rászánni a régi fajta adminisztrációra, mert ha bármi jogi vagy műszaki probléma adódna később, azt sokkal egyszerűbb lesz kezelni úgy.

A tervezés díja önmagában millióhoz közelítő összeg. Egy építész bejelentési tervdokumentációt 200-250 ezer forintnál kevesebből szinte lehetetlen kihozni, 100 ezer forint feletti összeget jelent a statikai kiviteli terv, közel ugyanennyit az elektromos, valamint a gépészeti műleírás, a 100 ezret elérheti a talajmechanikai vizsgálat ára, ha szükséges. A villamos tervezést 400-500 ezer forintért végzik el.

De mindez legalább olyan tétel, amellyel lehet előre számolni. Sok olyan költségelem is van azonban, amely menet közben szokta meglepni az építtetőket. Ha például kiderül, hogy a talaj nem megfelelő, akkor az alapozás akár 2-3 millió forinttal is drágulhat, de az is problémát okozhat, ha az építész szerint nem megfelelő a talajszint, ekkor is megnőhet a feltöltés 200-800 ezer forintjával a végösszeg. Ha pedig az előző tulajdonos szemetet hagyott a telken, akkor azt még több tízezer forint elszállíttatni.

Az is gyakran megesik, hogy kiderül, rég kivágott fák gyökerei vannak a földben, ezeket 50-100 ezer forint eltávolíttatni. Ennél sokkal kellemetlenebb meglepetés, ha rájönnek az építkezés közben, hogy egy régebben lebontott épület alapja még ott van a földben, ezt a méretétől függően 100-300 ezer forint elvitetni onnani. Egy fokkal jobb ennél, ha kiderül, hogy valamelyik korábbi tulajdonos bontási törmeléket ásott el szabálytalanul, de ennek az elszállítása is hat számjegyű tétel lehet.

Rengeteg pénzt vihet el a közművesítés is, ha közművek nélküli telken építkezik az ember. A víz és szennyvízcsatornázás 400-700 ezer forint, gázcsonkot nagyjából 200 ezerért lehet beköttetni. Nem véletlen, hogy azt tanácsolják a szakértők, aki csak teheti, már közművesített telket vegyen.

A téma szakértői azt javasolják: sokat spórolhat az ember akkor, ha nem mindent maga próbál megszervezni, hanem generálkivitelezővel dolgozik együtt. Az anyagbeszerzésre a generálkivitelezők könnyebben kapnak kedvezményeket, hiszen ők nagy tételben vásárolnak, ahogy az anyagokat oda fuvarozó vállalat is engedékenyebb feléjük. Összességében akár milliós tételt is meg lehet spórolni ezen.