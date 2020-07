Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","shortLead":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","id":"20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a16cb-5828-4847-bd13-adfd1e53fe47","keywords":null,"link":"/elet/20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","timestamp":"2020. július. 19. 13:35","title":"A Linkin Park leszedette Trump egyik tweetjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","shortLead":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","id":"20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f270e59-42f3-4f0a-bd07-2483f810d3eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","timestamp":"2020. július. 20. 05:12","title":"Visszalopakodik a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0dfca-9792-49cb-a6af-9e5ba5b1c92d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors megmutatta, milyen sebesülést szerzett annak a busznak az utasa, amely elég kivágott egy bringás.","shortLead":"A Bors megmutatta, milyen sebesülést szerzett annak a busznak az utasa, amely elég kivágott egy bringás.","id":"20200718_Egy_eletre_szolo_sebesulest_okozott_a_busz_ele_kivago_bringas_az_egyik_utasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0dfca-9792-49cb-a6af-9e5ba5b1c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b46737d-dcc2-4158-908b-b0af7a424a67","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Egy_eletre_szolo_sebesulest_okozott_a_busz_ele_kivago_bringas_az_egyik_utasnak","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Egy életre szóló sebesülést okozott az egyik utasnak a busz elé kivágó bringás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","id":"20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18d468-b4a3-42fc-a595-fcad6de249c0","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","timestamp":"2020. július. 19. 10:50","title":"Tök, jó kis luxussziget eladó a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","shortLead":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","id":"20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a607e203-dd7b-41f1-a951-4ad833c2ce95","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","timestamp":"2020. július. 19. 15:55","title":"Ferenc pápa: Legalább a járvány alatt ne öljük egymást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent mérlegre tesznek, akkor nem jönnek haza, és tömegesen most sem döntenek másképp – mondja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója. Interjú.","shortLead":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent...","id":"202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85528a53-512e-45d7-a9e4-3804310eeebf","keywords":null,"link":"/360/202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","timestamp":"2020. július. 20. 07:00","title":"Járvány ide, gazdasági leállás oda, a külföldön dolgozó magyarok inkább kint maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és az Interpollal is felvette a kapcsolatot.","shortLead":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és...","id":"20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a30218-60a5-4876-9bb2-2b34791ba41f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","timestamp":"2020. július. 19. 15:30","title":"Több mint 1800 tonna román veszélyes hulladékot csempésztek Malajziába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]