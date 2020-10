Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell mondania.

","shortLead":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell...","id":"20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5690141e-20ac-4aaf-963b-9af5fc338423","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","timestamp":"2020. október. 13. 17:09","title":"Cihanouszkaja sírva borult Lukasenka nyakába, amikor Litvániába mehetett – állítja a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Limpár Ildikó","category":"360","description":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek a szeretet erejét hirdetik és amelyek kérdésekre, gondolkodásra késztetik a kisebbeket is az egyértelmű didaktika felfogásán túl. Hogy aztán ne mások füttyentésére ugorjanak. Vélemény.","shortLead":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek...","id":"20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d373368-5ec3-4a1b-8406-692b86c6a1a5","keywords":null,"link":"/360/20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"Kinek fáj, ha a Hétfejű Tündér szemében meglátjuk szebbik önmagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapusnak 11 kapott gól nélküli meccse volt, összesen 87 védést mutatott be.","shortLead":"A magyar kapusnak 11 kapott gól nélküli meccse volt, összesen 87 védést mutatott be.","id":"20201012_gulacsi_peter_kapus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a34b6a-207d-43e5-8447-a1f582f3dd3d","keywords":null,"link":"/sport/20201012_gulacsi_peter_kapus","timestamp":"2020. október. 12. 21:57","title":"Gulácsi Pétert Európa 9. legjobb kapusának választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán területén történt.","shortLead":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán...","id":"20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b46c86-17b0-45b4-9432-5624bb9f0831","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","timestamp":"2020. október. 12. 20:52","title":"Kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélés miatt indult per a vatikáni bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag sokkal inkább autóba ülnek, így nem csökken jelentősen a kibocsátás azzal, hogy az emberek többsége otthonról dolgozik.","shortLead":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag...","id":"20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11977f3c-9a77-4cad-b5c5-a5dd550169df","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","timestamp":"2020. október. 13. 09:26","title":"Hiába a home office, alig csökken az autózás okozta kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5598e0-0520-4943-a7dc-29d5e4dd0337","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy 62 éves nő életét vesztette, további két ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Egy 62 éves nő életét vesztette, további két ember megsérült a balesetben.","id":"20201013_Halalos_baleset_tortent_Ujpalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5598e0-0520-4943-a7dc-29d5e4dd0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e218153a-4768-4280-a081-269bbafa60b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Halalos_baleset_tortent_Ujpalotan","timestamp":"2020. október. 13. 20:25","title":"Halálos karambol történt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]