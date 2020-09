Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok az országok, amelyek megsértik a jogállamot – így értékeli Berlin javaslatát a Spiegel.","shortLead":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok...","id":"20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243d1d09-0350-4911-a006-05d369dcd493","keywords":null,"link":"/360/20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:32","title":"Spiegel: Sikeres Orbán politikája a demokrácia leépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor támadásaira reagálva azt is hozzátette: egy demokráciában senki tettei nem állnak a kritika felett.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor támadásaira reagálva azt is hozzátette: egy demokráciában senki tettei nem...","id":"20200930_Vera_Jourova_europai_bizottsag_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f62e-bb99-4847-a518-cf679bef75ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Vera_Jourova_europai_bizottsag_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Vera Jourová: „Sosem bántottam a magyar embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi szakemberek. Mindhárom esetben a Naegleria fowleri nevű agyevő amőba jelenlétét mutatták ki, ezért a texasi kormányzó rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Nem ez volt az első ilyen eset idén. ","shortLead":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi...","id":"20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9540-c19a-4ec8-b9cc-6f77a0a98dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:33","title":"Agyevő amőba okozta egy 6 éves texasi kisfiú halálát, katasztrófahelyzetet hirdettek az államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de már ezt is kiküszöbölték – áll a nyomozást megszüntető határozatban.","shortLead":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de...","id":"20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b116ec1-d91d-4b5a-b4ae-e988d115d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:15","title":"A rendőrség nem talált hivatali mulasztást a Mátrai Erőműnél történt környezetszennyezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását mielőbb újra kell egyeztetni a biztosítóval, különben előfordulhat, hogy a biztosító nem fedezi a felmerülő károkat.","shortLead":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását...","id":"20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e2c98-2cb4-481b-97d0-f994b012bcb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:53","title":"Újabb kockázattal kell szembenézniük a volt airbnb-s lakástulajoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","shortLead":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","id":"20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8bed06-1f35-4674-94e4-10936b6afa83","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:12","title":"28 ezer dolgozót küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]