[{"available":true,"c_guid":"fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak az orvosok és az ápolók. ","shortLead":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak...","id":"20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d76c562-9fb2-4e08-9087-c4094cec7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","timestamp":"2021. február. 14. 15:57","title":"Válaszolt az EMMI a baleseti intézetben tapasztalt hidegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem tett eleget a felszólításuknak a Magyar Turisztikai Ügynökség. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem...","id":"20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d16ce-fa12-4f63-ad0b-9ecafcb7bcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","timestamp":"2021. február. 14. 14:10","title":"Még az adatvédelmi hatóságnak sem árulja el a Magyar Turisztikai Ügynökség, kik bírálják el a milliárdos pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","shortLead":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","id":"20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd1ee2c-471a-483e-bb44-361946b5f03a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","timestamp":"2021. február. 14. 19:11","title":"Kevesebben oltatnák be magukat, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szenátusi felmentése után Donald Trump ismét boszorkányüldözésnek nevezte az ellene indított második alkotmányos felelősségre vonási eljárást, s utalt arra is, hogy tevékenyen részt vesz majd a politikai életben.\r

\r

","shortLead":"Szenátusi felmentése után Donald Trump ismét boszorkányüldözésnek nevezte az ellene indított második alkotmányos...","id":"20210214_Nyilatkozott_Biden_Trump_szenatusi_felmenteserol_a_demokracia_torekeny_dolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b185b8-c602-4366-8bc1-eb0ce6a17f92","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Nyilatkozott_Biden_Trump_szenatusi_felmenteserol_a_demokracia_torekeny_dolog","timestamp":"2021. február. 14. 09:28","title":"Nyilatkozott Biden Trump szenátusi felmentéséről: a demokrácia törékeny dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","shortLead":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","id":"20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab6fe45-a3ae-4142-9046-72ecafcdab08","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","timestamp":"2021. február. 15. 12:15","title":"Szerdán állíthatják bíróság elé Mianmar megpuccsolt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359ebc6-e7d4-45d8-9df0-4234c282529b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy valószínűséggel ősszel érkezik a Google legújabb mobil operációs rendszere, az Android 12. Azonban akár már most letöltheti telefonjára az újdonság háttérképeit.","shortLead":"Nagy valószínűséggel ősszel érkezik a Google legújabb mobil operációs rendszere, az Android 12. Azonban akár már most...","id":"20210215_android_12_hatterkepek_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d359ebc6-e7d4-45d8-9df0-4234c282529b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8336-d06d-48c6-a695-fba0d86339bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_android_12_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2021. február. 15. 11:33","title":"Innen már most letöltheti az Android 12 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckevei Duna-ági hídon és az M1-es autópálya M0-sra vezető, Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán...","id":"20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7623-3712-411e-982c-37adeaec36e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","timestamp":"2021. február. 14. 17:48","title":"Lezárásokkal indul a hét az M0-áson, érdemes lesz előre tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]