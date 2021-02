Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032ecbbc-4529-411c-ba0f-34e33e1c8425","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az összeget a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kapja meg.\r

","shortLead":"Az összeget a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kapja meg.\r

","id":"20210219_Gyujtes_alapitvany_Borcsok_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032ecbbc-4529-411c-ba0f-34e33e1c8425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e06454-050f-49e4-9412-d39b86dfa909","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Gyujtes_alapitvany_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. február. 19. 19:51","title":"2,7 millió forint gyűlt össze egy alapítványnak Börcsök Enikő emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672bde5f-c05f-44c0-bd01-0a70593362a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy londoni kutatócsoport egy olyan speciális megoldást fejlesztett ki, amellyel ugyanannyi szén-dioxidot lehet kivonni a légkörből hat hét alatt, mint egy hatéves fával. ","shortLead":"Egy londoni kutatócsoport egy olyan speciális megoldást fejlesztett ki, amellyel ugyanannyi szén-dioxidot lehet kivonni...","id":"20210219_Nemsokara_akar_a_polojaval_egy_utcai_seta_alkalmaval_is_kivonhat_szendioxidot_a_legkorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=672bde5f-c05f-44c0-bd01-0a70593362a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1ceb9e-12b9-4b63-b94a-e458f4047b60","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Nemsokara_akar_a_polojaval_egy_utcai_seta_alkalmaval_is_kivonhat_szendioxidot_a_legkorbol","timestamp":"2021. február. 19. 16:26","title":"Jöhetnek a fotoszintetizáló pólók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall József és Walesa elképzeléséből - így értékeli a helyzetet az EUobserverben közzétett elemzésében Viktória Jancoseková, az Európai Néppárt uniós ügyekkel foglalkozó intézetének igazgatója.","shortLead":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall...","id":"20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b04751-2a89-401e-8d45-588b395ed970","keywords":null,"link":"/360/20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","timestamp":"2021. február. 20. 09:00","title":"EUobserver: Szertefoszlóban a visegrádi álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","shortLead":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","id":"20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc66025-5eb9-40e6-94b0-273a5d74ad7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","timestamp":"2021. február. 19. 15:34","title":"Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Bihari Ádám - Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus újrabb hullámának felívelő szakaszában vagyunk. Az egészségügy már a saját bőrén érzi a betegszámok növekedését, az első hullám mintaállamai estek el a vírustól, miközben továbbra sincs más lehetőség, mint maszkot viselni és várni az oltásra.","shortLead":"A koronavírus újrabb hullámának felívelő szakaszában vagyunk. Az egészségügy már a saját bőrén érzi a betegszámok...","id":"20210219_harmadikhullam_koronavirus_brit_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8cf3f-a1f2-459f-958b-190b8acf8be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_harmadikhullam_koronavirus_brit_varians","timestamp":"2021. február. 19. 17:30","title":"Az egészségügy már érzi, mekkora terhet róhat rá a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]