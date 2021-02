Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon éberek és védjék meg a Szputnyik V vakcinát a hiteltelenítő kampánytól.","shortLead":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon...","id":"20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4619ca14-b895-4411-b454-721514eddec7","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","timestamp":"2021. február. 25. 08:06","title":"Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat ellenőrzés alá akarja vonni Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc tüntető elfogásában és megkínzásában.","shortLead":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc...","id":"20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdb0f2-f40f-4b1f-8bb6-a76d984c5d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","timestamp":"2021. február. 24. 14:50","title":"Megszületett az első ítélet Németországban a szíriai polgárháborúban elkövetett bűncselekmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak a korlátozások, addig senki se mondja meg, hogy honnan legyen vakcina. A külpolitika pedig amúgy sem óvoda, hogy fejsimogatásért dolgozzanak a nagykövetek és főkonzulok.","shortLead":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak...","id":"20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed98ebc-1118-49a5-a9e9-ed7cdd536edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 25. 19:17","title":"Szijjártó: Fordulunk kettőt-hármat, és azt látjuk, hogy egész Európa Kínából vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","shortLead":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","id":"20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b395a-5c6f-4a6b-9492-a2208a7d2df0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","timestamp":"2021. február. 24. 12:29","title":"Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott egy 80 hektárnyi területet, de a hvg.hu információi szerint a százmilliós szerződés bejegyzését is megtagadta a kormányhivatal.","shortLead":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott...","id":"20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a64d68-d057-4f08-83d0-f0cb0a29c46c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","timestamp":"2021. február. 25. 15:50","title":"Rogán felesége és családja másik földvásárlását is elkaszálta a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem viselt maszkot.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem...","id":"20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ccad6-98db-4760-911f-290c0d7606f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","timestamp":"2021. február. 24. 19:52","title":"Elutasította a rendőrség az Orbán Viktor elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]