Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","shortLead":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","id":"20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2666e-fed8-45c7-8b20-3cc219db2bd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Schanda Tamás: Egyre több fiatal választja a szakképzést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","shortLead":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","id":"20210310_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10109093-ce16-4fed-8636-afdc67b58717","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 10. 13:03","title":"Müller Cecília: Meredeken nő a kórházban ápolt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem lábalt ki a hitelpiac a koronavírus-járvány okozta válságból, ami a piaci és az állami támogatással igényelhető kölcsönökre is igaz. A babaváró hitel különösen rosszul teljesített 2021 januárjában, ilyen keveset még egyik hónapban sem folyósítottak belőle a hitelintézetek. A Bank360.hu babaváró hitel körképéből kiderül, hogy mi állhat a csökkenés hátterében, illetve hogy milyen élethelyzetekben lehet kihozni a legtöbbet a kamatmentes 10 millió forintos hitelből.","shortLead":"Továbbra sem lábalt ki a hitelpiac a koronavírus-járvány okozta válságból, ami a piaci és az állami támogatással...","id":"20210310_babavaro_hitel_2020_januar_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44b54f5-d8b8-486a-bd15-0283201cc6bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_babavaro_hitel_2020_januar_bank360","timestamp":"2021. március. 10. 12:36","title":"Mélyponton a babaváró hitel: az indulás óta nem vettek fel belőle ilyen keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","id":"20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb44c6c8-becc-4899-a739-8ca6bb861e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Szándékosan kapcsolhatta le valaki egy tehervonat utolsó kocsiját, hogy balesetet okozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is. A legfontosabb hatás talán az önbizalom és a megnyugvás, írja szerzőnk.","shortLead":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is...","id":"20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4710d-5c69-49b2-a222-be310ed27aed","keywords":null,"link":"/360/20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Oltás, szeszély, lázegyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]