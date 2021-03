Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","shortLead":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","id":"20210308_bkv_koronavirus_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb70bd-9885-4588-b002-917f98fac5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_bkv_koronavirus_metro","timestamp":"2021. március. 08. 20:56","title":"Tüttő: Annyi a beteg a BKV-nál, hogy nem biztos, holnap is járni fog a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c3dead-32c7-4d06-9c6c-73da5f6b206c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen nem állandó lakhelyként, hanem tartózkodási helyként jelölték meg a várost, amely lakossága így épphogy 25 ezer fölé emelkedett.","shortLead":"Többen nem állandó lakhelyként, hanem tartózkodási helyként jelölték meg a várost, amely lakossága így épphogy 25 ezer...","id":"20210309_Siofok_lakos_teljes_kompenzacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c3dead-32c7-4d06-9c6c-73da5f6b206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec79114-177d-4784-a0ec-0e0b5a2539bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Siofok_lakos_teljes_kompenzacio","timestamp":"2021. március. 09. 18:48","title":"Néhány tucat lakoson múlt, hogy Siófok nem kapott teljes kompenzációt a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség az ítélőtáblánál indítványozta, hogy volt jobbikos EP-képviselőt ítéljék el kémkedésért. 