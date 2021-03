Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","id":"20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb44c6c8-becc-4899-a739-8ca6bb861e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Szándékosan kapcsolhatta le valaki egy tehervonat utolsó kocsiját, hogy balesetet okozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","shortLead":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","id":"20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79435c80-7b61-496f-b859-4a93b4060ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","timestamp":"2021. március. 10. 12:15","title":"Demeter Szilárd: 23 milliárd forintból újrahangoljuk a magyar popkultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek illusztrációként szolgálhat arra, hogy miért is van még szükség nőnapra.

","shortLead":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek...","id":"20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0729a83c-a168-4be9-8605-d9a0d7e1f872","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","timestamp":"2021. március. 10. 14:07","title":"Mi történik, ha négy férfi elkezd a monogámiáról beszélgetni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán Viktor eddig rombolhatott, most építkeznie kéne. ","shortLead":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán...","id":"20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd454339-dd76-4044-abd2-13df12851018","keywords":null,"link":"/360/20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","timestamp":"2021. március. 10. 11:00","title":"Orbán addig trollkodott, míg egy kalózpárt mellé került, a folytatást egója is nehezíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","shortLead":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","id":"20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9826c8a4-cb2a-462b-8dec-7266a2918c4f","keywords":null,"link":"/360/20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","timestamp":"2021. március. 10. 12:00","title":"Most jól áll Magyarország az oltási versenyben, de ez gyorsan változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]