Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d","c_author":"Schmuck Erzsébet - Kanász-Nagy Máté","category":"360","description":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk az igazságosság, a részvétel és a fenntarthatóság jegyében, írják szerzőink. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapja folytatódik. ","shortLead":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk...","id":"20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd28b6-346a-42d8-8f6f-798eb9afb314","keywords":null,"link":"/360/20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","timestamp":"2021. március. 12. 16:30","title":"Schmuck Erzsébet–Kanász-Nagy Máté: A Fidesz felett egyszerűen eljárt az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2001 FO32 jelű égitest jövő vasárnap, március 21-én halad el bolygónk mellett. A NASA szerint biztonságos távolságban lesz.","shortLead":"A 2001 FO32 jelű égitest jövő vasárnap, március 21-én halad el bolygónk mellett. A NASA szerint biztonságos távolságban...","id":"20210312_aszteroida_2001_fo32_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc32d01-98b0-4d42-809a-d9063b62fe92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_aszteroida_2001_fo32_nasa","timestamp":"2021. március. 12. 16:21","title":"Valószínűleg az év eddigi legnagyobb aszteroidája közelít a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","shortLead":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","id":"20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdc910-492c-45a7-9c37-32e44a794e57","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","timestamp":"2021. március. 11. 16:34","title":"Habsburg Károlynak sarkos véleménye van Meghan Markle és Harry herceg interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte, hogy állnak a 2022-es esélyek, és mik a magyar emberek legnagyobb problémái. ","shortLead":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte...","id":"20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3f9fe-b6db-4089-9f45-c59db9b95e12","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","timestamp":"2021. március. 12. 08:48","title":"Komoly kutatást fizetett ki a házi őrizetben lévő milliárdos, amit már be is mutattak az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","id":"20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c643da-fde5-464a-9173-1eb6b1911853","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","timestamp":"2021. március. 12. 18:24","title":"Megerőszakoltak egy várandós nőt Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára, míg a lélegeztetőgépen ápoltaké a háromszorosára emelkedett.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára...","id":"20210311_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed19e2c9-9103-41ba-9141-ac4629906f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 11. 14:54","title":"Müller Cecília: \"Csúcsokat döntünk, bármelyik járványügyi adatot nézzük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]