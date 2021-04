Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","shortLead":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","id":"20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48341155-9910-44bc-a3a3-b4b1f19d6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de a francia kormány akár a sajtóban is beszámolhat a törvénysértésről – a cégek költségére.","shortLead":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de...","id":"20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6fa50-9199-42b7-a875-6ddc6148d768","keywords":null,"link":"/zhvg/20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","timestamp":"2021. április. 20. 12:29","title":"Törvény tiltja majd Franciaországban, hogy a divatcégek megsemmisítsék az eladatlan termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","shortLead":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","id":"20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878413d2-a8fd-4add-8b8f-6c34e1bf0380","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","timestamp":"2021. április. 20. 16:57","title":"Magyarországi támogatásból mentik meg a tacsi református templom mennyezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5 millió beoltott után, amelyek eddig csak beltéri kiszolgálással foglalkoztak. A bökkenő, hogy az ötletet épp az egyik leginkább érintett Erzsébetváros polgármestere nem támogatja. Az inkább bulizásra szakosodott, de terasszal rendelkező helyek egy része inkább ki sem nyit még akkor sem, ha lehet.","shortLead":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5...","id":"20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c077183-cba8-4e53-95c5-b17e7feea9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","timestamp":"2021. április. 20. 18:10","title":"Hatalmas terasszá alakulhat Budapest belvárosa 3,5 millió beoltott után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","shortLead":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","id":"20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2937e6-aadc-407f-9298-3f6db6043048","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","timestamp":"2021. április. 20. 04:20","title":"115 millió forint letaglózó ár, még ha egy Audi RS Q8-R-ről van is szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]