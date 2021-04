Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210424_Koronavirus_szombat_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d732-8589-4d44-a8cc-b0b2fb276ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Koronavirus_szombat_szamok","timestamp":"2021. április. 24. 09:25","title":"Koronavírus: 212 beteg hunyt el, 2796 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","shortLead":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","id":"20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142efe39-b6a2-4ea6-a783-bdbce3850962","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","timestamp":"2021. április. 23. 17:34","title":"Halálra késeltek egy francia rendőrnőt, a támadót lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210425_Huszezer_fenyevre_talalhato_csillagrol_kozolt_kepet_a_NASA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c548c-fb0f-487d-a168-f091e951de7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyevre_talalhato_csillagrol_kozolt_kepet_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:01","title":"Húszezer fényévre található csillagról közölt képet a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is csapadékot lehet előállítani, ha egyébként nem esne. 