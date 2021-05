Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","id":"20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7860d-0e93-4d4d-b274-faba95d28ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 19:04","title":"Tolató munkagép gázolt halálra egy embert Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","shortLead":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","id":"20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c6ec0-606a-4e08-a8b3-5e868c465510","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","timestamp":"2021. május. 03. 13:46","title":"Törőcsik Mari halála: jövő héten választanak új tagot a Nemzet Színészei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Mfor","category":"kkv","description":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél gyorsabb átoltottság érdekében, máshol viszont inkább csak tájékoztatják őket arról, hogy az oltás bizony fontos. ","shortLead":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél...","id":"20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6441eb-932c-41ae-baa3-f813bba6de01","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","timestamp":"2021. május. 02. 13:25","title":"Nem törik össze magukat a bankok, hogy szabadnappal jutalmazzák az oltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A horvát belügyminisztérium vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen - olvasható a koronavirus.hr oldalon.","shortLead":"A horvát belügyminisztérium vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét...","id":"20210502_Pontositottak_milyen_feltetelekkel_lehet_Horvatorszagba_utazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f8402-0032-4439-865b-35c3c532e77c","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Pontositottak_milyen_feltetelekkel_lehet_Horvatorszagba_utazni","timestamp":"2021. május. 02. 19:40","title":"Pontosították, milyen feltételekkel lehet Horvátországba utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea16700-71f1-459a-b2bb-ec42dc12faa0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar felmenőktől származó Jamie Lee Curtis sokadszor posztol az Instagramon Magyarországról.","shortLead":"A magyar felmenőktől származó Jamie Lee Curtis sokadszor posztol az Instagramon Magyarországról.","id":"20210503_Magyar_baratai_koszontettek_fel_Jamie_Lee_Curtist_anyak_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea16700-71f1-459a-b2bb-ec42dc12faa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b350f4-d64b-4915-994e-950374fbe0c3","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Magyar_baratai_koszontettek_fel_Jamie_Lee_Curtist_anyak_napjan","timestamp":"2021. május. 03. 09:16","title":"Magyar barátai köszöntötték fel Jamie Lee Curtist anyák napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]