[{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","shortLead":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","id":"20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"1e474fd9-5ab9-40dd-9aa4-8805db50ecc2","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","timestamp":"2025. február. 13. 13:09","title":"Elhunyt az auschwitzi ikerkísérletek utolsó magyar túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","shortLead":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","id":"20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"4ba38330-023a-43cd-b588-3a7315cf028c","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 11:20","title":"Tömegbe hajtott egy autós Münchenben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0f38fb-0477-498a-9118-d0d8a495c740","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten tíz éve csatlakoztak az RB Leipzighez.","shortLead":"Mindketten tíz éve csatlakoztak az RB Leipzighez.","id":"20250213_lipcse-rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-hiressegek-fala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0f38fb-0477-498a-9118-d0d8a495c740.jpg","index":0,"item":"6f086578-3606-4c0a-8723-9578d9e2917b","keywords":null,"link":"/sport/20250213_lipcse-rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-hiressegek-fala","timestamp":"2025. február. 13. 10:11","title":"Gulácsit és Orbánt nagy megtiszteltetés érte Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","shortLead":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","id":"20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"c6d9a09e-b2df-4848-9d36-90e69cfde44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 11:53","title":"A Wizz Air részvényei is felfelé indultak, miután kiderült, hogy Trump is úgy képzeli el az ukrajnai békét, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","shortLead":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","id":"20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7.jpg","index":0,"item":"068c4bcb-3a31-41d4-827e-a45e69080bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","timestamp":"2025. február. 13. 16:33","title":"Robotelefántokat készítettek Indiában, hogy ne kínozzák az igaziakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BBC tesztelte a legnépszerűbb mesterséges intelligenciákat, hogy azok mennyire dolgoznak pontosan, ha a hírek összefoglalásáról van szó. Az eredmény nem túl lelkesítő.","shortLead":"A BBC tesztelte a legnépszerűbb mesterséges intelligenciákat, hogy azok mennyire dolgoznak pontosan, ha a hírek...","id":"20250212_mesterseges-intelligencia-hirek-osszefoglalasa-bbc-google-gemini-microsoft-copilot-openai-chatgpt-perplexity","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84.jpg","index":0,"item":"c0c66627-421b-4b05-b417-7330c8273d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_mesterseges-intelligencia-hirek-osszefoglalasa-bbc-google-gemini-microsoft-copilot-openai-chatgpt-perplexity","timestamp":"2025. február. 12. 18:03","title":"A BBC üzeni, ne bízzon a mesterséges intelligenciában: hazudozik és téved a hírekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","shortLead":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","id":"20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb.jpg","index":0,"item":"f647001c-914b-4637-96f1-fa43c14d9d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","timestamp":"2025. február. 13. 09:03","title":"Napokon belül jöhet az Apple legolcsóbb mobilja, az új iPhone SE, és egy újabb MacBook Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]