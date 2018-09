Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","shortLead":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","id":"20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13045c70-6dfa-42f4-91da-38c3053748f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:16","title":"Részletekben fizetheti vissza Salvini pártja a csalás miatt megállapított tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint nagy akadályokat kell legyőznie ahhoz, hogy ismét vendégfogadásra alkalmas állapotba hozza a különleges tihany-sajkodi tanyát és a hozzá tartozó kikötőt, a közhorgászok viszont arra panaszkodnak, hogy a Balatonon alig maradt számukra vízpart. A helyiek közben a kikötőket gründoló Tiborczot és az előszeretettel horgászó Áder nevét emlegetik. \r

","shortLead":"A horgászszövetség szerint nagy akadályokat kell legyőznie ahhoz, hogy ismét vendégfogadásra alkalmas állapotba hozza...","id":"20180919_magyar_horgaszvagyon_sajkod_tihany_horgaszszovetseg_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d422ba88-8535-49e8-bf01-44a9263f6a8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_magyar_horgaszvagyon_sajkod_tihany_horgaszszovetseg_balaton","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:00","title":"Áder is jár oda, mégis mostoha sorsra jutott a magyar horgászvagyon koronaékszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","shortLead":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","id":"20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883416e-7fff-4482-9248-77d5d85479a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:18","title":"Törökországban rosszabb - bebörtönözték egy tévécsatorna vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c81d729-b285-4a2b-ad8a-e6c90e971171","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Várható élettartam: alig javultak az elmúlt ciklusban az élethosszkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","shortLead":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","id":"20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0cbb4-a917-4281-91d6-3843955e4196","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:05","title":"Országa éhezik, de Maduro elnök beugrott a sószóró YouTube-sztár nagyon drága éttermébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál.","shortLead":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay...","id":"20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79462d22-03e0-47d7-82c9-1ee29710a3b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:03","title":"Ilyen nincs: rossz nevet festett saját Boeing repülőgépére egy légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett van. A Pew Research Center tíz államra kiterjedő felmérése szerint a befogadás átlagos támogatottsága 77 százalék, Magyarországon viszont csupán 32 százalék.



","shortLead":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett...","id":"20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4b961-ad10-4ea7-98b3-ad18369e36b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:10","title":"Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]