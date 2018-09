Vona Filippov Gábor dolgozatára reagál, a politológus írását mi is szemléztük. Kimerítő cikkben mutatta be, hogy az Orbán Viktor által kialakított rendszer a kormányfő szónoklatai ellenére nem "kereszténydemokrata demokrácia", hanem egy "versengő autoriter rezsim". A politológus elemzéséből kitűnik: nincs Orbán Magyarországában semmi egyedi. És ez lehetne akár reménysugár is az ellenzék számára.

Az eredetileg a 24.hu-n megjelent írásra Vona ugyanott válaszolt, a volt pártvezér azt írja, a „21. század nem a világszemléletek és ideológiák megszűnését hozta el, hanem azok kibogozhatatlan összetorlódását. Sokak szerint posztmodern világban élünk, szerintem pedig a tradicionális, a modern és a posztmodern szemlélet térben és időben egymás mellett él körülöttünk és bennünk. A politológia és a politika erre a torlódásra nem tud reagálni, a maga tizenkilencedik századi kategóriáiba próbálja reménytelenül belegyömöszölni a mai valóságot. Olyan, mintha általános iskolai nagyítóval keresné a kvarkokat. Esélye sincs. Sem a jobb-bal dimenzióval, sem a négy nagy izmussal – konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus – nem képes értelmezni suhanó századunkat.”

Ahogy egy konzervatív lefagy a mesterséges intelligencia előtt, úgy jön zavarba a bevándorlók nőkkel szembeni viselkedése kapcsán a liberális, és ahogy egy szocialista vakarja a fejét a digitális cégek meggazdagodása miatt, végül úgy kénytelen tagadni a nacionalista a globális felmelegedést.

Azt írja, mindannyian a jól megszokott izmusokba menekülünk, hiszen „alapvető emberi igény, hogy tartozni akarunk valahová, hogy szükségünk van egy talpalatnyi földre, melyre felállva értelmezhetjük magunkat és a világot körülöttünk. Pláne szükségünk van erre ma, amikor minden bizonytalanná, kuszává és rohanóvá vált. Az izmusok azonban, ahogy látjuk, nem talpalatnyi földdé, hanem talpalatnyi ingovánnyá válnak a lábunk alatt. Nem az értelmezést segítik, hanem a beszűkülést vagy a még nagyobb zavart. Adná magát, hogy dobjuk ki az összes izmust, de mégsem ez a megoldás.”

A jelen korban egyetlen korábbi ideológia sem segít, ugyanakkor egyik nélkül sem boldogulunk. Ráadásul, írja Vona, „a fake news az illiberalizmus digitális csodafegyverének bizonyult.”

Magyarország nem egy lebegő hibridrendszer, hanem egy big data-diktatúra felé robogó vonat.

A teljes írás a 24.hu-n.