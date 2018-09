Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","shortLead":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","id":"20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2a85d-ec61-4a5a-8e36-7459c935a9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:38","title":"Autóval ütközött a ráckevei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","shortLead":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","id":"20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff418425-aa87-4cad-b9c3-bf31847f8b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:34","title":"Hat óra alatt tette meg a vonat a Budapest–Albertirsa-távot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva semmilyen más projekt nem hozott nekik (elég) pénzt.","shortLead":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva...","id":"20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae3b858-3329-4fce-8408-319e9033e800","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:33","title":"Csődbe ment a stúdió, amelyik Trónok harca, The Walking Dead és Batman játékokat is csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt a készülékek ellenőriztetésekor várakozásra és növekvő díjakra kell számítani.","shortLead":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt...","id":"20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0154861d-70b1-40c3-a068-3d3478e4c0db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:30","title":"Ha gázzal fűt, akkor van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","shortLead":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","id":"20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178404e-ca96-40c5-9dc5-7c051ca3deeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:32","title":"Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami forrásból, közpénzből valósul meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami...","id":"20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1526b33-f27c-4f3e-a390-778022ac24f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:27","title":"Örömhír: a 2018-as év sem marad új stadion építése nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]